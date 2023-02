Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr waren zur Jahreshauptversammlung zusammengekommen. Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Udo Schneider schaute dieser auf das zurückliegende Jahr zurück. Zahlreiche Veranstaltungen sowie Festlichkeiten von Feuerwehr- und Ortsvereinen wurden besucht. Auch eine Satzungsänderung wurde ausgearbeitet und die Eintragung ins Vereinsregister vorgenommen.

Kommandant Gerd Riedel informierte die Versammlung über Einsätze, Übungen und Lehrgänge sowie Vorträge verschiedenster Art. Den Stand der aktiven Mitglieder bezifferte er auf 16. Außerdem gibt es eine Jugendfeuerwehr .

Ausführlich diskutiert wurde der Tagesordnungspunkt „Erhöhung des Jahresbeitrags“. Vorsitzender Schneider ließ zuvor die Versammlung wissen, dass der Jahresbeitrag in Höhe von sechs Euro seit dem Jahr 2002 unverändert sei. Er schlug – auch in Hinsicht auf das anstehende Jubiläum im Jahr 2026 – eine Erhöhung auf 12 Euro vor. Damit konnten sich nicht alle Mitglieder anfreunden. Einige befanden den Zeitpunkt der Erhöhung als nicht passend. Auch wurde infrage gestellt, ob man damit dem Verein einen Gefallen tue. Nach der Aussprache fand die Abstimmung eine klare Mehrheit für eine Erhöhung des Jahresbeitrags.

Ehrenkreuz in Silber

Ein ganz besonderer Punkt war anschließend die Verleihung des bayerischen Feuerwehrehrenkreuzes in Silber an Franz Schneider . Die Laudatio verlas Kommandant Gerd Riedel. Der Geehrte wurde am 1. Januar 1980 in die aktive Wehr aufgenommen. Mit Wirkung vom 1. April 1992 hatte er das Amt des Ersten Kommandanten inne, das er 19 Jahre ausführte. 1997 rief er mit neun Frauen aus dem Dorf eine Damengruppe ins Leben. Maßgeblich beteiligt war er an der Organisation und Durchführung der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2001. Im Jahr 2020 wurde er zum Ehrenkommandanten ernannt.

Letztlich warf Gerd Riedel noch einen Blick auf das anstehende 125-jährige Bestehen der Wehr im Jahr 2026. Er sah es an der Zeit, einen Festausschuss zu gründen. Neben dem Vorstand erklärten hierfür Andre Schneider und Martin Biesen ihre Bereitschaft.

Für 15 Jahre aktive Dienstzeit wurde dann noch Andre Schneider geehrt. Mit Handschlag wurde Marco Schneider in den aktiven Dienst der freiwilligen Feuerwehr aufgenommen. Der ehemalige KBI Hermann Schubert wurde von der Ortswehr verabschiedet. che