Der Tag der offenen Tür und das Sommerfest der Heinrich-Faber-Musikschule bieten wieder interessante Aufführungen und die Möglichkeit, die Schule kennen zu lernen.

Am 17. Juni feiert die Musikschule ihren Tag der offenen Tür und das dazugehörige Sommerfest . Dazu laden Schulleiter Stephan Schultz, sein gesamtes Team und die Schülerinnen und Schüler alle Interessierten herzlich ein.

Die Gäste erwartet ein interessantes Programm, für Abwechslung ist gesorgt. Der Tag lädt dazu ein, alle Möglichkeiten der Heinrich-Faber-Musikschule kennenzulernen.

Los geht es um 10 Uhr mit einer Instrumentenvorstellung. Hier werden die einzelnen Instrumente vorgestellt und anschließend können Interessierte beim Instrumentenkarussell das Instrument ihrer Wahl ausprobieren.

Um 11.30 Uhr folgt eine zweite Runde, die jeweils etwa 90 Minuten dauert. Natürlich stehen auch die Lehrer und der Schulleiter Stephan Schultz für Fragen zur Verfügung.

Beginn mit einem Konzert

Das Sommerfest beginnt um 14 Uhr mit einem Konzert. Auf dem Programm stehen Darbietungen von Schülerinnen und Schülern sowie weitere Beiträge von Schülern und Lehrern. Anschließend lädt die Musikschule zum gemütlichen Beisammensein ein. Hier besteht auch die Möglichkeit, Fragen an die Lehrkräfte oder die Schulleitung zu stellen.

Das Fest findet in der Heinrich-Faber-Musikschule in der Herzog-Otto-Mittelschule an der Friedenslinde statt. Der Eintritt ist frei. Die Schülerinnen und Schüler würden sich über ein zahlreiches Erscheinen freuen.

Werner Diefenthal