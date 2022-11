„Ihr seid der Meinung, das war spitze!“ schallte es durch die Halle der Weismainer Feuerwehr. Grund dafür war die bestandene Prüfung der „Weismainer Löschkids“ zum Erlangen der Kinderflamme. Diese Prüfung ist im Kinderbereich der Feuerwehren noch relativ neu und wurde vom Landesfeuerwehrverband Bayern und den Jugendfeuerwehren in Bayern ins Leben gerufen.

Voraussetzung für die Abnahme der Kinderflamme ist die Mitgliedschaft in einer Kinderfeuerwehr der freiwilligen Feuerwehren. Die Auszeichnung selbst ist Ergebnis der ersten kleinen Prüfung im Feuerwehrbereich. Sie ist abgestimmt auf die Leistungsfähigkeit und das Alter der Kinder.

Spielerisch zum Erfolg

So gibt es dafür drei Stufen, in denen fünf verschiedene Aufgabenbereiche absolviert werden. „Wenn dies wie bei den Weismainer Löschkids in spielerischer Form geschieht, haben natürlich alle Kinder und die Beauftragten der Wehr ihren Spaß dabei“, erklärte der stellvertretende Kreisjugendbeauftragte Roland Dauer.

Alle waren auf ihre Aufgaben sehr gut vorbereitet und trotz einer gewissen Nervosität klappte alles problemlos.

Stolze Prüflinge

Stolz wurden letztlich Urkunden und das erste Abzeichen entgegengenommen und anschließend mit Mama und Papa die bestandene Prüfung gefeiert. Natürlich sind alle Kinder und Jugendlichen, die noch nicht bei den Löschkids oder in der Jugendfeuerwehr sind, eingeladen, sich bei der Feuerwehr zu beteiligen. rdi