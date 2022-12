Es gehört zu einem der großen Höhepunkte des so lebendigen kirchenmusikalischen Treibens in der evangelischen Kirchengemeinde : Wenn die Chöre und Solisten am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr zu ihrem Adventskonzert in der Christuskirche einladen, eröffnet sich für die Besucher wieder ein Einblick in die verschiedenen Facetten der kirchlichen Advents- und Weihnachtsmusik.

Mächtige Klänge

Die Bandbreite des Abends wird demnach von Kinderstimmen bis hin zu den mächtigen Klängen des Posaunenchores reichen. Zudem wird Organist Thomas Meyer zusammen mit Susi Schliefer an der Querflöte die Sonate in G-Dur von Johann Joachim Quandts präsentieren.

Liederkranz als Gast

Neben dem Posaunenchor (Leitung: Thomas Meyer) werden der Flötenchor unter der Leitung von Susi Schiefer, „QuerBet“ (Leitung: Friedrich Flierl) und der Kinderchor unter der Leitung von Katharina Flierl das abwechslungsreiche Programm gestalten. Als musikalische Gäste des Abends dürfen die Gemeinde und Pfarrer Heinz Geyer in diesem Jahr auch den Liederkranz Burgkunstadt zu ihrem Adventskonzert in der Christuskirche begrüßen, was die ohnehin große Bandbreite zusätzlich erweitern und bereichern wird.

Bei wärmendem Kerzenschein sind alle Besucher eingeladen, nach dreijähriger Zwangspause endlich wieder in diesem Rahmen die ruhigen wie festlichen Klänge der Kirchenmusik im Zeichen der Adventszeit zu genießen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. mts