Mit einem knappen 5:4-Erfolg haben sich die ersten Herren des Baur SV Burgkunstadt ihren vierten Saisonsieg in der Landesliga 2 gesichert. Das Damen-Team blieb auch in seinem vorletzten Saisonspiel konstant stark. Gegen den SV Friesen gab es ein 8:1 in der Nordliga 2.

Landesliga 2, Herren

Baur SV Burgkunstadt –

TC Weiß-Rot Coburg 5:4

David Mrazek erteilte im Spitzeneinzel seinem Gegner die Höchststrafe. Auch Stefan Kornitzky und Kevin Monat entschieden ihre Matches souverän in zwei Sätzen für sich. Pascal Mennel musste erneut in den Match-Tiebreak, erkämpfte sich aber nervenstark einen 11:9-Sieg. Sebastian Schneider konnte seinem Gegner nicht viel entgegensetzen und unterlag in zwei Sätzen, während Dorian Uhlein an Position 4 aufgeben musste. Damit fehlte den Burgkunstadtern ein Punkt zum vierten Saisonerfolg. Diesen holte die Paarung David Mrazek/Stefan Kornitzky in einer Partie mit vielen hochklassigen Ballwechseln. Das Zweierdoppel Monat/Mennel hatte in einem knappen Match das Glück nicht auf seiner Seite und verlor knapp. Für die Paarung Schneider/Zuniga reichte es gegen die erfahreneren Coburger nicht für einen Sieg.

Ergebnisse: Mrazek – Wormsbächer 6:0, 6:0, Kornitzky – Gebauer 6:3, 6:0; Monat – Reuter 6:3, 6:4; Uhlein – Eschrich 0:1 (w.o.); Mennel – Suppelt 5:7, 6:3, 11:9; Schneider – Mäffert 2:6, 1:6; Mrazek/Kornitzky – Gebauer/Reuter 6:1, 6:4; Monat/Mennel – Wormsbächer/Eschrich 1:6, 6:4, 8:10; Schneider/Zuniga – Suppelt/Mäffert 3:6, 1:6

Nordliga 1, Junioren 18

Baur SV Burgkunstadt –

MTV Bamberg 0:6

Verletzungs- und ersatzgeschwächt kassierten die Junioren eine deutliche Niederlage gegen den MTV Bamberg. Tim Knäblein, Maximilian Schwarzmeier, Jakub Fischer und Jan Einbecker waren ihren Gegnern unterlegen und mussten sich jeweils klar geschlagen geben.

Nordliga 2, Damen

Baur SV Burgkunstadt –

SV Friesen 8:1

In den Einzeln entschieden alle sechs Burgkunstadterinnen, Julia Wimmer, Antonia Beyer, Elisabeth Dinkel, Lia Meindlschmidt, Annika Petterich und Julia Fischer , ihre Partien klar in zwei Sätzen für sich und machten den Sieg bereits vor den Doppeln perfekt.

Dort blieben die Damen dominant und entschieden sowohl das Zweierdoppel mit Julia Wimmer/ Julia Fischer als auch das Dreierdoppel mit Lia Meindlschmidt/Susanne Reuther für sich. Elisabeth Dinkel/Annika Petterich gaben nach einem harten Kampf im Match-Tiebreak den Ehrenpunkt an die Friesenerinnen ab.

Ergebnisse: Wimmer – Fößel 6:0. 6:0; Beyer – Blumenröther 6:2, 6:3; Dinkel – Stephan 6:0, 6:1; Meindlschmidt – Schmidt 6:3, 6:3; Petterich – Fischer 6:0, 6:0; Fischer – Hopf 6:1, 6:3; Dinkel/Petterich – Fößel/Blumenröther 1:6, 6:3, 5:10; Wimmer/Fischer – Stephan/ Schmidt 6:2, 6:0; Meindlschmidt/Reuther – Fischer/Hopf 6:1, 6:2

Nordliga 1, Mixed 18

Baur SV Burgkunstadt –

TC Siemens Redwitz 5:1

Ihre klare Überlegenheit zeigte die Mixed-Mannschaft bei ihrem Sieg gegen die Redwitzer. Im Einzel musste Furkan Biyikli seinem Gegner nach knappem Match den Sieg überlassen, während Colin Heinisch den Match-Tiebreak für sich entschied. Lia Meindlschmidt sowie Annika Petterich hatten keinerlei Probleme, jeweils in zwei Sätzen zu gewinnen.

Im Doppel ließen sich die Burgkunstadter den Sieg nicht mehr nehmen und entschieden beide Matches für sich. Damit beendet das Baur-Mixed-Team die Saison mit drei Siegen und nur einer Niederlage auf einem guten zweiten Tabellenrang. jufi Ferner spielten, Nordliga 5, Herren: TeG Rennsteig – Baur SV III 5:1; Nordliga 3, Herren 30: TSV Ebensfeld – Baur SV 6:0; Nordliga 2, Knaben 15: TC Weiß-Rot Coburg III – Baur SV 6:0; Nordliga 3, Bambini 12: TC Lichtenfels – Baur SV 4:2