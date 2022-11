Es ist immer was los beim Musikverein Altenkunstadt . So kann man mit Fug und Recht behaupten, dass man der Corona-Pandemie erfolgreich getrotzt habe.

Im musikalischen Bereich und auch bei der Nachwuchsausbildung musste man im Nachhinein keine größeren Auswirkungen hinnehmen. Schwierig sei leider immer noch das Thema Probenraum. Ein großes Dankeschön gilt dabei beiden Kirchengemeinden für die immer währenden Aufnahmen in ihren Räumen.

Erfolgreiche Musiker

Bei der Ablegung des Junior-Abzeichens haben elf Musikschülerinnen und -schüler mit Erfolg teilgenommen: Lukas Müller , Magdalena Adler, Lisa Pfister Frederike Hülsmann, Anna Baier, Eva Unverdorben, Peter Friebe, Ella Bauer, Sophie Foltes, Alexander-Florian Hoffmann und Sebastian Backert.

Noch erfreulicher war, dass es in diesem Jahr im Musikverein einen Goldjungen gab. So legte Schlagzeuger Lucas Dittrich die D3-Prüfung, also das Musikerleistungsabzeichen in Gold, mit sehr gutem Erfolg ab.

Vorsitzender Simon Löffler gab der Hoffnung Ausdruck, dass dies auch Ansporn für weitere Jungmusiker sein sollte.

Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Lichtenfels des Nordbayerischen Musikbundes Florian Zapf würdigte daher die Jugendarbeit des Vereins und warb um weitere Teilnahme beider Kreisorchester, in denen einige Musiker bereits spielen, und für den Besuch weiterer Leistungskurse. dr