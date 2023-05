Der Wetterbericht verspricht für das lange Wochenende angenehmes Wanderwetter. Wer noch kein Deutschland-Ticket hat oder einen Familienausflug machen möchte, kann dafür an Pfingsten die Tagestickets des VGN flexibler nutzen. Denn an Wochenenden und zusammenhängenden Feiertagen gelten sie zwei Tage lang.

Mit einem Tagesticket, das am Samstag, 27. Mai, gekauft wird, kann man also auch am Sonntag, 28. Mai, fahren. Wer sein Ticket am Pfingstsonntag kauft, ist auch am Pfingstmontag, 29. Mai, mobil.

Das Tagesticket Plus gilt für bis zu sechs Personen, davon maximal zwei über 18 Jahre. Anstelle von Personen können auch Fahrräder mitgenommen werden. Es kostet 22,10 Euro und gilt für den gesamten Verbundraum.

Tagestickets sind an den Fahrkartenautomaten und in den Bussen erhältlich. Ganz bequem kann es als Print- oder Handy-Ticket, über die Fahrplanauskunft des VGN, unter shop.vgn.de sowie in der VGN Fahrplan- und Ticket-App gekauft werden. red