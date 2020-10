Der katholische Frauenbund (KDFB) Herzogenaurach lädt am Freitag, 2. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr zu einer virtuellen Lesung im Rahmen der Interkulturellen Woche "Zusammen leben - zusammen wachsen" ein. Wie Ille Prockl-Pfeiffer vom KDFB mitteilt, kann die Lesung nicht wie ursprünglich geplant im Pfarrzentrum von St. Otto stattfinden, der KDFB hofft aber dennoch auf viele Teilnehmer im virtuellen Raum auf der Plattform "Zoom".

Teilnehmenden mit wenig oder keiner Erfahrung mit Videokonferenzen bietet der KDFB im Vorfeld die Möglichkeit, die Technik und den Beitritt zur Lesung auszuprobieren und sich schon einmal im "Vorleseraum" umzusehen. Nach Anmeldung zur Veranstaltung erhalten die Teilnehmer einen Beitrittslink für diesen Probetermin. Man braucht nur ein Laptop, Tablet oder Smartphone und muss dann auf den zugesandten Link klicken.

Am 2. Oktober gibt es dann um 19.30 Uhr eine kurze Begrüßung, es folgen die Lesungen von Ruzanna Isoyan aus Armenien, von Biljana Popoviç aus Serbien und von Uie-Liang Liou aus Taiwan. Die Dauer beträgt jeweils 10 bis 15 Minuten. Fragen können Teilnehmer im Chatfenster stellen, sie werden in der letzten Viertelstunde während der Diskussion beantwortet.

Außerdem möchte der KDFB in Herzogenaurach eine Schreibwerkstatt für Frauen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, starten. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an i.prockl@t-online.de, Telefon 0151/70801946. red