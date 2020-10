Erste-Hilfe-Maßnahmen sind ein wesentlicher Bestandteil der Rettungskette und haben eine entscheidende Auswirkung auf die medizinische Prognose des Patienten im Notfall. Es gibt einige sehr effektive Maßnahmen, die bei einem lebensbedrohlichen Zustand von jedem in jeder Lebenslage angewendet werden können. Hierdurch ist es meist sogar ohne Hilfsmittel möglich, Leben zu retten. Bei diesem Kompaktkurs in Kooperation mit dem BRK Neustadt lernen die Teilnehmer von einem erfahrenen Dozenten die wesentlichen Maßnahmen der Lebensrettung in typischen Akutsituationen. Der Lehrgang dauert etwa zwei Stunden. Thematisch werden folgende Schwerpunkte vermittelt: Bewusstlosigkeit und stabile Seitenlage, Freimachen der Atemwege, Reanimation ("Prüfen - Rufen - Drücken"), Anwendung eines Defibrillators, Stillen lebensbedrohlicher Blutungen (Kompressionsverband), Herzinfarkt - nicht bagatellisieren, sondern entschlossen handeln. Und: Schlaganfall - ein Notfall. Eine Teilnahmebestätigung wird ausgestellt. Der Kompaktkurs startet am Samstag, 10. Oktober, um 9 Uhr in der Kultur.werk.stadt. Um Anmeldung unter Telefon 09568/81145 oder auf www.vhs-coburg.de wird gebeten. red