Das hätte schrecklich ausgehen können: Am Freitagabend stiegen zwei Heranwachsende, 18 und 19 Jahre alt, am Bamberger Hauptbahnhof auf einen Puffer eines Regionalexpresses, um darauf mitzufahren, teilt die Bundespolizei mit. Dies hatte ein Reisender gegen 19.50 Uhr beobachtet, der umgehend einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn darüber informierte. Infolgedessen wurde über den Fahrdienstleiter eine Schnellbremsung des Zuges eingeleitet, der mittlerweile eine Geschwindigkeit von 120 km/h erreicht hatte. Zum Stehen kam er schließlich zwischen Hallstadt und Breitengüßbach. Die wenigen Reisenden wurden dabei nicht verletzt, die beiden Täter konnten flüchten. Die Fahndung nach den beiden jungen Männern brachte in den Morgenstunden den Erfolg. Gegen 3 Uhr konnten die beiden durch eine Streife der Coburger Landespolizei im Stadtgebiet festgenommen werden. Die Flucht vor der Polizei war ihnen nicht gelungen. Die lebensgefährliche Fahrt auf dem Zug und weitere Straftaten konnten zweifelsfrei nachgewiesen werden, da die beiden Videos davon angefertigt hatten. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet.