In der Parkklinik Heiligenfeld hat der Auftakt der zweiten Tour von Dr. Joachim Galuska, Gründer der Heiligenfeld Kliniken, und Uta Galuska, Schriftkünstlerin, stattgefunden. Die zweite Tour des Ehepaares steht wie der Kongress der Akademie Heiligenfeld im nächsten Jahr unter dem Motto "Leben lieben." Bereits im Jahr 2021 fuhren Galuska und seine Frau mit einem umgebauten Feuerwehrauto quer durch Deutschland, um auf die psychischen Belastungen durch die Corona-Pandemie aufmerksam zu machen.

In der zweiten Tour sind unter anderem Berlin, Wolfsburg, Nürnberg und Waldmünchen Stationen, an denen Gespräche - vor allem mit Referentinnen und Referenten des kommenden Kongresses im Mai 2023 - stattfinden.

Die Auftaktveranstaltung in der Parkklinik Heiligenfeld eröffnete Joachim Galuska mit seinem Gedicht "Leben lieben" und einer musikalischen Einstimmung durch John Nölte-Sayed. Im Anschluss sprach er über seine Motivation für die erneute Tour. Es ging insbesondere um seine Erfahrungen im Rahmen der Corona-Pandemie, um die gesellschaftlichen und globalen Entwicklungen (Klimawandel, Wirtschaftskrise, Krieg) und seine persönliche Betroffenheit. Er machte deutlich, dass es ihm ein ganz besonderes Anliegen ist, diese Tour durchzuführen und das Thema "Leben lieben" im Gespräch mit verschiedenen Menschen zu beleuchten.

Uta Galuska sprach von ihrem persönlichen Bezug zu "Leben lieben" und über die Bedeutsamkeit der Kunst. Die Geschäftsführung der Heiligenfeld Kliniken - Michael Lang, Birgit Winzek und Stephan Greb - sowie die Leiterin der Abteilung Marketing, Iris Vollert, stellten die Bedeutsamkeit des Miteinanders und zwischenmenschlicher Beziehungen genauso heraus wie auch die Verantwortung für die Patienten und Mitarbeiter in der Corona-Pandemie. Die Tour startet am 19. September in Richtung Berlin. Weitere Informationen über die Homepage: heiligenfeld.de/poesiemobil red