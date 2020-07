Laternen für den Radweg

Der Geh- und Radweg vom Kanonenweg unter der Bahn hindurch und weiter nach Neuses soll im nächsten Jahr mit Laternen versehen werden. Der Senat für Stadt- und Verkehrsplanung sowie Bauwesen folgte am Mittwoch bei seiner Sitzung mit einer mehrheitlichen Entscheidung einem Votum des Arbeitskreises Rad, der sich für eine Beleuchtung des Weges ausgesprochen hat. Auch ein Nutzer dieses Weges hat in der Vergangenheit für mehr Licht dort votiert. Heller ausgeleuchtet ist inzwischen die Bahnunterführung.

Die Kosten für die Lampen und Stromversorgung belaufen sich auf rund 90 000 Euro, 936 Euro fallen jedes Jahr für Strom und Wartung an. Das Grünflächenamt der Stadt hat bei der geplanten Beleuchtung eine insektenverträgliche Farbtemperatur und Höhe der verwendeten Laternen angemahnt. Denn rechts und links des Weges liegen Biotope mit insektenreichen Hecken. Nach dem bayerischen Naturschutzgesetz ist eine künstliche Beleuchtung außerhalb der bebauten Stadtfläche wegen des Insektenschutzes zu vermeiden. Katja Link vom Stadtplanungsamt erklärte, die Beleuchtung werde keinen Präzedenzfall schaffen. Jedoch sei dies eine wichtige Radwegverbindung in der Stadt, die mit dem geplanten und barrierefreien neuen Steg über die Lauter weiter aufgewertet werde. Das Wasserwirtschaftsamt wird bei der Hochwasserfreilegung an der Lauter in etwa zwei Jahren den alten Fußgängersteg ersetzen.

Bürgermeister Hans-Herbert Hartan (CSU) sprach sich dafür aus, Laternen erst aufzustellen, wenn die Bauarbeiten des Wasserwirtschaftsamtes abgeschlossen sind. Für diesen Antrag gab es mit drei zu fünf Stimmen jedoch keine Mehrheit. Am Ende votierten sechs Stadträte für die Laternen. Zwei Lampen müssen nach den Worten von Gerhard Knoch vom CEB versetzt werden, wenn das Wasserwirtschaftsamt mit seinen Arbeiten beginnt. cw