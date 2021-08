Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen liegt seit gut zwei Monaten deutlich unter 35, teilweise sogar im einstelligen Bereich - "kein Zufall", sagt Landrat Thomas Bold laut Pressemitteilung. "In erster Linie haben wir das der Disziplin unserer Bürgerinnen und Bürger zu verdanken: Die meisten achten weiterhin auf Abstand - zum Beispiel, wenn sie sich in einer Eisdiele oder in einem Biergarten anstellen -, tragen, wo es notwendig ist, konsequent eine Maske und halten sich auch an die Hygieneregeln." Eine Haltung, die leider nicht für alle selbstverständlich sei. "Und deshalb will ich an dieser Stelle einmal ganz explizit all jenen danken, die die Pandemie weiterhin ernst nehmen und nicht leichtsinnig werden", betont der Landrat.

Gleichzeitig bittet Bold darum, weiter vorsichtig zu sein. "Wir können uns anstecken, das Virus weitertragen und andere anstecken - all das ist leider noch immer möglich." Dieses Risiko könne man nur minimieren, indem man sich impfen lässt. "Nur so kann man sich und seine Mitmenschen nachhaltig schützen. Das ist auch eine Frage der Solidarität", so Bold. Mittlerweile müsse niemand mehr auf ein Impfangebot warten.

Ohne Termin möglich

Wer möchte, wird sofort geimpft - im Impfzentrum auch ohne Termin. Zusätzlich setzt der Landkreis seit Kurzem einen Impfbus ein, der direkt vor Ort zu den Menschen kommt.

"Ich kann alle Bürgerinnen und Bürger, die bisher gezögert haben, nur bitten: Nehmen Sie das Angebot wahr, soweit Ihnen das gesundheitlich möglich ist. Tragen Sie mit dazu bei, den Kampf gegen das Virus zu gewinnen", so der Appell des Landrats in der Pressemeldung weiter. red