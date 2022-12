Zum Ausklang des Jahres planen die "LachfALTen" eine Weihnachtsfeier, bei der die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht. Die Idee des traditionellen Entenessens von "Menschen treffen Menschen" wird dabei aufgenommen. Mit dem Bus geht es am Samstag, 17. Dezember, in das weihnachtliche Bauerbach, kurz hinter der bayerisch-thüringischen Grenze. Dort ist eine Einkehr im Gasthaus "Zum braunen Roß" in der angrenzenden Theaterscheune geplant. Vor und nach dem Essen kommt keine Langeweile auf, die Organisatoren sorgen für Unterhaltung. Auch eine kleine Tanzfläche ist vorhanden. Die Busfahrt beginnt um 16 Uhr am Berliner Platz, die Rückkehr ist für etwa 22 Uhr geplant. Die Buskosten sind bei der Anmeldung zu bezahlen. Anmeldungen sind möglich im Büro der LachfALTen, Spargasse 17, Bad Kissingen, mittwochs oder freitags zwischen 14 und 17 Uhr. Besonders sind auch Interessierte angesprochen, die einen Weg aus ihrer Einsamkeit suchen. Fragen beantworten Anja Schneider, Tel. 0152/372 902 53, oder Herbert Schmidt, Tel. 0151/110 528 81.