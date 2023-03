Natürlich war der Ukrainekrieg bei der Jahreshauptversammlung der Reservistenkameradschaft Rotmaintal in der Gaststätte Hereth ein Thema. Vorsitzender Arthur Pietsch bezeichnete den brutalen Überfall der Russen als „Angriff auch auf unsere Freiheit und die westlichen Werte“.

Während der Corona-Krise ruhte auch das Vereinsleben der Reservistenkameradschaft fast zwei Jahre lang. Entsprechend dürftig fiel der Tätigkeitsbericht von Schriftführer Gerhard Kaul aus. Höhepunkte im vergangenen Jahr waren das Grillfest mit Ehrungen und der Kameradschaftsabend. Von einer weiterhin soliden Finanzlage berichtete Kassier Gerhard Friedmann.

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung – der ersten nach zweijähriger Pause – standen drei Ehrungen. So wurde Werner Kolb zum Ehrenmitglied ernannt. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Frank Rosenbusch (Oberfeldwebel der Reserve) und für 40-jährige Mitgliedschaft Heinrich Stamm (Hauptgefreiter der Reserve) Urkunden des Reservistenverbands.

Beim abschließenden Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ sprach Gerhard Kaul, der am 24. März einen Vortrag zum Thema „Vor 85 Jahren: Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich“ halten wird, ein heikles Thema an: Wegen Überalterung müsse man sich allmählich Gedanken um das Fortbestehen der Reservistenkameradschaft Rotmaintal machen. Hinzu komme, dass der Großteil der 26 Mitglieder militärisch ohnehin nicht mehr eingesetzt werden könne, so Kaul. Eine Entscheidung hierüber wurde nicht getroffen. val