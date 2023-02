Gut besucht war die Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Kupferberg im Gasthof Schiffauer. Höhepunkt des Treffens war laut Pressemitteilung des Vereins die Prämierung der drei naturnah gestalteten Einzelhausanwesen der Familien Poppe und Pensel-Webersinke sowie Brendel-Weis mit den Tonmodeln des Kreisverbandes.

Zudem standen zwei Ehrungen an: Mit der Ehrennadel des Bayerischen Landesverbandes in Gold wurde Werner Reinfeld für 40-jährige Treue gedankt. Über die Ehrennadel in Silber freute sich Andrea Jahnke, die seit über zwei Jahrzehnten aktiv in der Vereinsführung mitarbeitet und in der Jugendarbeit tätig war. Vorsitzender Gerhard Schicker blickte auf das vergangene Jahr: Eindrucksvoll waren die Fahrten zur Bundesgartenschau nach Erfurt sowie die mehrtägige Tour zum Marillenfest in Krems gewesen. Vom 3. bis 9. Mai sind ein Ausflug nach Südtirol mit Ausflügen nach Bozen, Brixen und Meran sowie der Besuch der Franzensfeste, von Kloster Neustift und eine Dolomitenrundfahrt geplant. Für Anmeldungen, Nachfragen und Buchungen stehen Alex- und Oli-Reisen unter der Telefonnummer 0171/680-9506 oder per Mail an die Adresse info@alex-oli-reisen.de zur Verfügung.

Der Vorsitzende berichtete auch von mehreren Arbeitseinsätzen im vereinseigenen Pflanzgarten. So wurden nach Wegfall der Corona-Auflagen beim Sanitärgebäude die beschädigte Dacheindeckung erneuert und Balken ersetzt. Außerdem wurden teils die Hütten neu gestrichen und das Eingangstor ersetzt, wodurch über 2600 Euro Kosten angefallen seien.

Junge Mitglieder gesucht

Schriftführer Bernhard Weis bezifferte die aktuelle Mitgliederzahl mit derzeit 91 Personen. Da die Zahl seit Jahren stagniere und wie bei vielen Vereinen mit Überalterung einhergeht, solle zukünftig wieder verstärkt um neue und junge Mitglieder geworben werden. red