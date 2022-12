Für den Verein und auch die Gemeinderatsfraktion FuG (Für unsere Gemeinde) verliefen die beiden vergangenen Jahre sehr erfolgreich , und das trotz Corona. Dieses Fazit zog FuG-Vorsitzender Björn Sommerer zur Jahreshauptversammlung 2019 und 2020, die im Gasthof Schnupp stattfand.

Neben der kommunalpolitischen Arbeit wurden viele Veranstaltungen angeboten, in denen auch die Mitglieder sowie die Kinder und Jugendlichen stark eingebunden waren. Einer der Höhepunkte war der Besuch eines Weihnachtsmarktes in Nitzlbuch bei Auerbach. Bei den turnusgmäß anstehenden Wahlen wurde die Führungsspitze in ihren Ämtern einmütig bestätigt. Über die Arbeit in der FuG-Gemeinderatsfraktion berichtete Annette Fial. Björn Sommerer stellte besonders die Erfolge bei der Kommunalwahl 2020 heraus. Bei politischen Stammtischen stieß die FuG auf ein reges Interesse aus der Bürgerschaft, vor allem in den Außenorten. Wie Vorsitzender Sommerer betonte, werden diese Stammtische auch weiterhin kontinuierlich geplant und auch durchgeführt, weil sie für die Arbeit im Gemeinderat von Vorteil sind. Die Vereinsarbeit war für das Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie bereits mit dem 16. März lahmgelegt. Es war aber auch das Wahljahr für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl und Björn Sommerer machte deutlich: „Wir waren da wieder sehr erfolgreich und können darauf sehr stolz sein, denn es wurden auch viele junge und neue Gesichter mit eingebunden.“ Vorsitzender Björn Sommerer betonte, dass die Fraktion „Für unsere Gemeinde“ nicht nur den Hauptort Neudrossenfeld im Auge hat, sondern auch die Außenortschaften: „Das ist nämlich bei dem einen oder anderen im Gemeinderat nicht immer so deutlich zu erkennen.“

Wahlergebnis

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Björn Sommer. Stellvertreter: Matthias Deinert. Kassier: Uwe Peetz. Stellvertreter: Bernd Peetz. Schriftführerin: Mariam Lehmann. Stellvertreterin: Kathrin Bublik. Öffentlichkeitsarbeit: Jürgen Hüther. Stellvertreterin: Annette Fial.

Werner Reißaus