Bei 99 Einsätzen hat die Feuerwehr Lanzendorf im zurückliegenden Jahr nahezu 1000 Einsatzstunden abgearbeitet. Davon 41 Brandfälle und 31 technische Hilfeleistungen. Wie Kommandant Daniel Kohl aufzeigte, verfügt die Lanzendorfer Wehr gegenwärtig über 47 Aktive und 5 Feuerwehranwärter. Besonders erfreulich, dass in der Jugendfeuerwehr derzeit 25 Kinder und in der Kinderfeuerwehr derzeit 25 Jungs und Mädels mit Begeisterung bei der Sache sind. Was sich der Kommandant allerdings wünschte, dass sich die aktive Mannschaft mehr in das Vereinsgeschehen einbringen sollte: „Hier ist die Einstellung zu überdenken!“ Vorsitzender Manuel Gumtow stellte fest, dass der Feuerwehrverein gegenwärtig 252 Mitglieder zählt. Im Vereinsausschuss herrsche eine gute und harmonische Zusammenarbeit.

Die Feuerwehr beteiligte sich unter anderem an der Müllsammelaktion in der Mainaue, und im Abschnitt zwischen Lanzendorf und Bad Berneck wurden etliche Kubikmeter Müll und Treibgut geborgen und zum Bauhof nach Bad Berneck transportiert. Nach langer Corona-Pause konnte am 1. Mai endlich wieder am Griesplatz der Maibaum aufgestellt werden. Die Aktiven der Feuerwehr beteiligten sich mit den anderen gemeindlichen Wehren an der „Langen Nacht der Feuerwehr“ in Himmelkron. Vorsitzender Gumtow dazu: „Ich finde, dass diese Werbeaktion des Landesfeuerwehrverbandes eine mehr als gelungene Veranstaltung war, bei der wir der Bevölkerung die Schlagkraft der Feuerwehren im Gemeindegebiet zeigen konnten.“ Es wurden wieder Arbeiten von den Vereinsmitgliedern ehrenamtlich durchgeführt, wie der Schaukasten am Griesplatz, der gereinigt und neu gestrichen wurde, und die regelmäßige Pflege der Außenanlage am Feuerwehrhaus.

Geplante Feste

Für dieses Jahr sind wieder drei Dorffeste geplant: Die Maibaumaufstellung am 1. Mai, das Sommernachtsfest am 15. Juli und die Kerwa am 3. September. Für Oktober ist ein Kameradschaftsabend geplant. Gumtow dankte abschließend dem Gartenbauverein Lanzendorf für die Zusammenarbeit bei den Festen am Griesplatz.

Sabine Kohl berichtete von einer guten Kassenlage und Kommandant Daniel Kohl überreichte noch die Ärmelabzeichen für den aktiven Dienst an Christoph Weigl (20 Jahre) und Michaela Freiesleben-Ströhlein und Dominik Kohl (beide zehn Jahre). Stefan Fischer gab einen Bericht zur Jugendarbeit und Anja Gumtow verwies auf eine Erfolgsgeschichte in der Kinderfeuerwehr.

In seinem Grußwort stellte Kreisbrandinspektor Fritz Weinlein die erfolgreiche Nachwuchsarbeit besonders heraus. Ebenso auch Bürgermeister Gerhard Schneider , der die Lanzendorfer Feuerwehr auch als einen Träger der Dorfkultur lobte.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: 25 Jahre: Hans Neidhardt, Werner Roßner, Claudia Weig, Daniel Fischer , Wolfgang Draxler, Manuel Gumtow

40 Jahre: Jürgen Cirol, Reinhard Fischer, Günter Gradel, Hans Schottenhaml, Klaus Weigl, Peter Aßmann, Heinrich Beyerlein, Walter Gärtner, Horst Himmler, Horst Pförtsch, Hans Raithel, Peter Totzki, Hans Welzbacher, Adam Wich

50 Jahre: Heinrich Böhner, Siegfried Grießhammer, Reinhard Jahreis, Bernd Jahreis, Manfred Neidhardt, Heinz Pöhlmann, Ferdinand Sommerer und 60 Jahre: Hans Ganzleben. Werner Reißaus