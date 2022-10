Die Konzertreihe „ Steinway & Sons Flügel“ der Städtischen Musikschule in Kulmbach geht wieder an den Start. Wie aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervorgeht, lädt der Förderverband der Musikschule Kulmbach zum Auftakt an diesem Samstag um 19 Uhr zu einem Gastkonzert in den Musiksaal der Städtischen Musikschule ein. Zu hören ist dann die international erfahrene Pianistin Nina Scheidmantel.

Harald Streit, Leiter der städtischen Musikschule , freut sich sehr über den hochkarätigen Besuch in Kulmbach : „Nina Scheidmantel gastierte unter anderem schon in China, Belgien, der Ukraine sowie in der Carnegie Hall in New York – sowohl als Solistin, als auch zusammen mit großen Orchestern.“

Die Pianistin ist übrigens nicht das erste Mal in Kulmbach zu Gast. „Fast genau vor vier Jahren weihte Scheidmantel den Konzertflügel in unserer Musikschule ein, und wir sind stolz darauf, dass wir sie jetzt erneut trotz ihres vollen Terminkalenders für uns gewinnen konnten“, erklärt Streit.

Auf dem Programm stehen an diesem Konzertabend bekannte und virtuose Klavierwerke − etwa von Franz Schubert , Felix Mendelssohn Bartholdy und Maurice Ravel . Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen. red