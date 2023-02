Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehr Schlömen stand die Ehrung zweier langjähriger Aktiver. Stellvertretender Landrat Dieter Schaar zeichnete Matthias Faßold und Andreas Lauterbach für jeweils 25 Jahre Dienstzeit mit dem staatlichen Ehrenzeichen in Silber aus.

Vorsitzender Alfred Faßold nutzte die Versammlung auch für einen Werbeblock: „In Schlömen ist jeder willkommen, wir brauchen alle in der Feuerwehr.“ Er verwies auf die Gründung der Wehr vor 138 Jahren und bezeichnet es als ein Wunder, dass sie in dem kleinen Dorf mit rund 100 Einwohnern immer noch am Leben ist. „Unsere Aktiven stehen bereit, dem Nächsten zu helfen.“ Das Gerätehaus biete zudem eine gute Voraussetzung für gesellige Veranstaltungen. Eigenleistung werde bei der Wehr auch bei der Finanzierung von Gerätschaften großgeschrieben. So sei aus Mitteln des Vereins ein gebrauchtes Fahrzeug angeschafft worden.

Kommandant Reiner Hahn berichtete, dass die Wehr zu keinem Ernstfall gerufen wurde. Für dieses Jahr sei eine Truppmannausbildung geplant.

Jugendleiter Frank Koch kündigte wieder monatliche Treffen der Kinderfeuerwehr an, im Mai sei die Ausbildung einer Jugendgruppe geplant.

Stefan Meyer zeigte eine geordnete Kassenlage auf, Roland Ramming bestätigte ihm eine korrekte Arbeit.

Stellvertretender Landrat Dieter Schaar bedauerte, dass Corona vieles kaputt gemacht habe. „Wir dürfen froh und dankbar für jeden Verein sein, der die Pandemie überstanden hat. Als früherer Bürgermeister der Gemeinde Neudrossenfeld wisse er, was die Feuerwehren das ganze Jahre über leisten: „Dieser Wert an Freiwilligkeit, der für unsere Gesellschaft erbracht wird, ist unbezahlbar. Der Landkreis Kulmbach ist für jeden Aktiven dankbar, der in einer Feuerwehr freiwilligen Dienst verrichtet.“

Bürgermeister Alexander Wunderlich dankte der Schlömener Wehr dafür, dass sie der Bevölkerung im Dorf ein Stück Sicherheit gibt. Im gesellschaftlichen Bereich sei das jährliche Scheunenfest an Himmelfahrt, das heuer am 18. Mai stattfindet, eine Veranstaltung, die vom Feuerwehrverein mit sehr viel Hingabe und Liebe durchgeführt wird.

In seinem Grußwort verwies Kreisbrandrat Thomas Hofmann darauf, dass gerade auch die kleinen Wehren im Ernstfall unersetzbar sind. Rei.