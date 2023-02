Es ist alles in Ordnung bei der freiwilligen Feuerwehr in Burkheim . Das einzige kleine Manko ist, dass die Jugendwehr im Moment wegen Personalmangels nicht im Einsatz ist. Dies hängt damit zusammen, dass vor kurzem sechs Jugendliche in die Hauptwehr übernommen wurden.

Kommandant Andreas Schreck berichtete, dass die Feuerwehr Burkheim aktuell 32 aktive Feuerwehrleute , darunter drei Frauen, zählt. Neben den beiden Kommandanten sind vier weitere Gruppenführer, vier taugliche Atemschutzgeräteträger sowie 14 ausgebildete Maschinisten dabei.

Während der Corona-Zeit, gerade im Lockdown, herrschte bei der Feuerwehr Burkheim hohes Einsatzaufkommen. Zusammengefasst in den Jahren 2020 bis 2022 wurde die Wehr zu 21 Einsätzen alarmiert. Neben drei schweren Verkehrsunfällen wurde die Feuerwehr Burkheim zu einigen Kleinbränden, umgestürzten Bäumen, einem Pkw-Brand, mit Wasser vollgelaufenen Kellern sowie einer akuten Wohnungsöffnung gerufen.

Seit dem Jahr 2020 ist die Freiwillige Feuerwehr Burkheim Teil der Dispogruppe Unwetter/Starkwetter und wird ab Alarmstufe 4 bei der Sandsackabfüllung im Kieswerk Trieb tätig, bzw. örtlich mit Tauchpumpe und Wassersauger.

Vorsitzender Michael Reuter verabschiedete zwei jahrzehntelang tätige Kameraden aus dem aktiven Dienst: Albin Kaupert nach fast 25 Jahren aus gesundheitlichen Gründen und Konrad Baier nach gar 43 Jahren zuverlässigen Feuerwehdienstes. rd