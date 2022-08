Aufmerksame Spaziergänger haben die beiden Zwergkaninchen Quienie und Quinta im Kulmbacher Oberland im Wald gefunden. Neben ihnen lag ein Büschel Heu, daher liegt die Vermutung nahe, dass die Halter die Tiere ausgesetzt hatten. Die Tierheim-Mitarbeiter gehen davon aus, dass die beiden Mädels das Leben in Außenhaltung gewöhnt sind, und so wäre es toll, wenn sie bald wieder über die Wiese hoppeln könnten. Quienie und Quinta hätten mit Sicherheit auch nichts dagegen einzuwenden, wenn im neuen Zuhause bereits männliche, kastrierte Gesellschaft warten würde. Die tägliche Fütterung mit Grün- und Frischfutter wird vorausgesetzt. Wer Interesse an Quienie und Quinta hat, möchte sich bitte unter der Telefonnummer 09221/91288 (AB) im Tierheim melden. Fotos: Tierheim