Darauf ist man in dem kleinen Dorf Neuenreuth am Roten Main schon ein bisschen stolz: Von den knapp 100 Einwohnern ist nahezu jeder, der nach dem Feuerwehrgesetz Dienst tun darf, als Aktiver in der örtlichen Wehr integriert. So viel Bereitschaft zum Helfen freuten Vorsitzenden Fred Sadel und Kommandant Roland Müller bei der Jahresversammlung.

Und Sadel, auch schon bald 20 Jahre an der Spitze des Vereins, sagte, „bei uns ziehen alle an einem Strang, da macht die Mitarbeit Spaß“. Es müsse niemand lange gebeten werden, es seien genügend helfende Hände vorhanden. Bester Beweis: Das zweitägige Sommernachtsfest, wo circa 40 Leute täglich tatkräftig mitanpackten. Dieses Fest und die Dorfweihnacht seien heuer wieder fest eingeplant, das 150-jährige Jubiläum der Wehr im Jahr 2024 stehe ebenso auf der Agenda.

Zufrieden zeigte sich auch der Kommandant, der nur einen Ernstfall auflisten musste, „mit einigen Übungen hielten wir uns fit und boten auch Schulungen an“. Mit vier jungen Neuzugängen und insgesamt 25 Aktiven stehe die Wehr gut da. Alte Schutzanzüge gebe es nicht mehr, die seien alle ausgemustert und ersetzt worden.

Zum Ehrenmitglied wurde Gisela Hahn ernannt, Gerhard Hübner erhielt das Staatliche Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst. Die gleiche Auszeichnung in Silber bekam Stephan Schirmer für 25-jährige Dienstzeit. Kreisbrandmeister Jonas Paulini legt Wert auf den Zusammenhalt der zehn gemeindlichen Feuerwehren, „gemeinsame Übungen können das noch verstärken“. h.w.