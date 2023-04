Bunte Wiesen, steile Waldpfade, atemberaubende Aussichtspunkte : Im Frankenwald lohnt sich das genaue Hinschauen. Im April 1973 wurde der Verein Naturpark Frankenwald gegründet und damit der Grundstein zur Ausweisung des Großschutzgebiets gelegt. 2015 erhielt dieser vom Deutschen Wanderverband die Auszeichnung „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ - als erste Region Bayerns.

„Anlässlich des 50-jährigen Geburtstags haben wir fünf abwechslungsreiche Jubiläums-Touren ausgesucht, die diese Vielfalt widerspiegeln. Mit etwas Glück können Wanderer eine diese Touren mit leckeren Produkten aus dem Naturpark für sich entdecken“, erklärt Geschäftsführerin Beate Singhartinger. 50 Wanderer können ein Vesper-Paket gewinnen. Hierfür muss eine E-Mail mit einem Foto vom Lieblingsplatz im Frankenwald an die Adresse naturpark.frankenwald@lra-kc. bayern.de geschickt werden. Einsendeschluss ist der 2. Mai. Die Gewinnübergabe erfolgt beim großen Jubiläumsfest am 14. Mai, dem Tag des Wanderns, am Naturpark-Infozentrum in Steinwiesen.

Hier die neue Touren:

Landkreis Kronach: „Geologie und Wald bei Ludwigsstadt.“ Start ist am Deutschen Schiefertafelmuseum in Ludwigsstadt. Neben interessanten Einblicken in die Geologie der Rennsteigregion und die Besonderheit des Schieferabbaus erleben Wanderer immer wieder schöne Ausblicke, erkennen aber auch die jüngsten Veränderungen des Waldbaus. – „Auf Flößers Spuren im Dober- und Kremnitztal.“ Startpunkt der abwechslungsreichen Rundwanderung durchs Dober- und Kremnitztal ist die über 500 Jahre alle Effelter Mühle.

Landkreis Kulmbach : „Zum Peterlesstein.“ Ab Hermes erwartet die Wanderer eine interessante Rundwanderung zum einzigartigen Peterlesstein.

Landkreis Hof: „Auf Jägersteigen im Langenautal.“ Startpunkt ist die Max-Marien-Quelle im Tal der Langenau bei Geroldsgrün. Auf schmalen Pfaden erkunden Wanderer das schöne Waldgebiet und genießen wunderschöne Ausblicke. – „Seifengrund-Weg bei Bad Steben.“ Los geht es beim Feuerwehrjaus in Steinbach bei Geroldsgrün. hs