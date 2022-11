Markus Holhut ist neuer Vorsitzender des Wirsberger Feuerwehrvereins . Er wurde in Rahmen der Mitgliederversammlung im Gasthof Hereth mit 90 Prozent der abgegebenen Stimmen in dieses Amt gewählt und tritt somit die Nachfolge von Dominik Pühlhorn an, der seinen Posten aus persönlichen Gründen niederlegt hatte.

Dem Bericht des Kommandanten Fabian Hoffmann war zu entnehmen, dass aktuell 47 Personen, darunter neun Frauen, aktiven Dienst leisten. Die Wirsberger Wehr wurde im Jahr 2021 zu insgesamt 49 Einsätze gerufen, darunter elf Brandeinsätze und 36 technische Hilfeleistungen. Insgesamt wurden hierbei über 530 Einsatzstunden geleistet.

Der Übungsbetrieb nahm 2021 wieder mehr Raum ein: So legten 16 Aktive die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ erfolgreich in den Stufen Bronze bis Gold-Rot ab. Auch die 16 Atemschutzgeräteträger haben 2021 wieder vermehrt den Einsatz geprobt und ihr Können bei einige Brandereignissen unter Beweis gestellt. Viel Zeit nahm die Vorbereitung der Ersatzbeschaffung für das aktuelle Löschfahrzeug LF 16/12 ein. Als Nachfolger wurde ein Fahrzeug der Kategorie HLF-20 bereits in Auftrag gegeben. Die anvisierte Auslieferung des Fahrzeugs Ende 2022 wird sich durch Corona und den Ukraine-Krieg bedingte Lieferschwierigkeiten bestimmter Komponenten wohl bis in das Frühjahr 2023 verschieben.

Nach einer längeren Pause wurde auch die Arbeit der Jugendfeuerwehr unter Leitung von Saskia Hoffmann und Alexander Blätterlein wieder aufgenommen. Hier werden aktuell vier Nachwuchskräfte auf den späteren aktiven Dienst in der Wehr vorbereitet. Eine geplante Satzungsänderung musste aufgrund einer nicht erfüllten Teilnehmerquote auf eine erneute Mitgliederversammlung verschoben werden. Rei.