Corona hat auch im Klinikum Kulmbach viel durcheinandergewirbelt. Dank einer hoch engagierten Belegschaft sei es gelungen, den Betrieb trotz aller Herausforderungen in soliden Bahnen zu halten. „Alle haben Herausragendes geleistet - rund um die Uhr.“ Doch nicht nur das Management der Corona-Krise sei erfolgreich gelaufen, erklärte Landrat Klaus Peter Söllner bei der Ehrung von acht Beschäftigten, die auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken können. „Nur wenige Häuser sind so gut aufgestellt wie wir in Kulmbach . Es gibt Krankenhäuser, die ganze Abteilungen schließen mussten.“

Der Personalmangel habe zu diesen harten Schritten gezwungen. Sogar Bauvorhaben mussten aufgegeben werden, weil keine finanzielle Kraft mehr vorhanden ist. In Kulmbach mussten Stadt und Landkreis als Träger des Klinikums kein Defizit ausgleichen, im Gegenteil: Das Haus finanziert sich seit langer Zeit aus eigener Kraft. Dazu beigetragen haben, wie Söllner betonte, alle, die am Klinikum beschäftigt sind.

Die Geehrten sind: Karin Burger aus Grafengehaig, die an der Fachklinik Stadtsteinach die Station S1 und Orthopädische Rehabilitation leitet. Sie ist langjähriges Mitglied des Personalrates und war aktiv an der Entwicklung des Wund- und Dekubitusmanagements im Pflegedienst eingebunden. Klaudia Klötzer aus Kulmbach war Leitende medizinisch-technische Assistentin für die Röntgenabteilung des Klinikums sowie in der Fachklinik Stadtsteinach , bevor sie 2009 die Aufgabe als Radiologische Fachkraft für Mammografie-Screening übernahm.

Ingrid Zapf aus Mainleus ist als medizinisch-technische Assistentin im Bereich Labor/Röntgen/EKG der Fachklinik Stadtsteinach tätig. Susanne Ebeling aus Kulmbach ist medizinisch-technische Fachangestellte in der Ambulanz der Frauenklinik und seit 2018 auch Hygienetrainerin und Umwelttrainerin.

Horst Wölfel aus Thurnau arbeitet als Gesundheits- und Krankenpfleger in der Zentralen Notaufnahme. Er ist Sicherheitsbeauftragter und Umwelttrainer. Ulrike Kristen aus Kulmbach hat als ärztliche Schreibkraft im Schreibzimmer begonnen und ist heute Sekretärin im Bereich MVZ-Nuklearmedizin/MRT.

Petra Kastl aus Wonsees ist medizinisch-technische Laborassistentin und hat im Lauf der Jahre in allen Fachbereichen des Labors gearbeitet. Hermine Bäuerlein aus Zapfendorf ist 1982 als Hebamme ans Klinikum Kulmbach gekommen. Sie ist außerdem Umwelttrainerin und Sicherheitsbeauftragte. red