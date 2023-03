„Sie stehen stellvertretend für all jene Personen, die innerhalb und außerhalb der Feuerwehren Gutes tun. Oft unbemerkt, manchmal nicht ausreichend gewürdigt – aber immer uneigennützig und selbst unter Einsatz des eigenen Lebens“, mit diesen Worten ehrte Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), im Deutschen Feuerwehr-Museum in Fulda 30 Feuerwehrangehörige und Unterstützer der Feuerwehren für ihre Leistungen.

Zu den Geehrten zählte auch der Kulmbacher Ehrenkreisbrandrat Stefan Härtlein. Er wurde mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet. Seit mehr als vier Jahrzehnten leistet Stefan Härtlein aktiven Dienst in der Feuerwehr – einen Großteil davon in Führungsfunktionen. So war er fünf Jahre lang Kreisbrandmeister, zehn Jahre lang Kreisbrandinspektor und zwölf Jahre lang Kreisbrandrat im Landkreis Kulmbach . Neben dem „Tagesgeschäft“ zeigte er hier außerordentliches Engagement bei der Alarmierungsplanung für die Integrierte Leitstelle sowie bei der Umsetzung des Digitalfunks. Von der Bedarfserhebung über das europaweite Ausschreibungsverfahren bis hin zu den Schulungen wirkte er mit.

Der Aufbau und die Aktualisierung sowie Überwachung der Brandmeldeanlagen im Landkreis tragen ebenfalls seine Handschrift. Hinzu kommt überregionales Engagement in der Facharbeit und im Vorstand des Bezirksfeuerwehrverbands Oberfranken.

Landrat Klaus Peter Söllner zeigte sich sehr erfreut über diese erstklassige Auszeichnung: „Er hat die höchste Feuerwehrauszeichnung, den die Bundesrepublik zu vergeben hat, mehr als verdient! Er hat für den Landkreis Kulmbach Großes geleistet“, so der Landrat. red