Nach 44 Arbeitsjahren und über 32 Jahren Tätigkeit im Haus für Kinder St. Hedwig wurde Erzieherin Hildegard Nikol in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Nach dem Beginn ihrer Beschäftigung in der Einrichtung im September 1990 war sie zuerst in einer Kindergartengruppe und nach der Weiterbildung zur Krippenpädagogin als Gruppenleiterin der „Krabbelkäfer“ bei den ganz Kleinen tätig. Zuletzt lag ihr Schwerpunkt wieder bei den großen „Igeln“ und im Hort. In dieser langen Zeit betreute sie sogar manchmal zwei Generationen einer Familie, wie sich in der Feier im Bewegungsraum des Hauses für Kinder herausstellte.

Kirchenpfleger Siegfried Böhme bedankte sich bei Hildegard Nikol im Namen der Kirchenstiftung St. Hedwig für die jahrelange Treue und Zusammenarbeit. Eva Maria Steltenkamp-Hüsser überbrachte stellvertretend für Pfarrer Hans Roppelt die besten Grüße und Wünsche des pastoralen Teams. Im Namen aller Eltern übergab Jan Koch ein Geschenk an die sichtlich gerührte Erzieherin .

Höhepunkte der Feier waren ein Gedicht aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus für Kinder, das Leiterin Christine Jakob mit sehr wertschätzenden Worten einleitete, ein rührendes Segenslied und ein ganz besonderer Blumenstrauß: Jedes Kind durfte Hildegard Nikol eine Rose übergeben und sich persönlich von ihr verabschieden. Die vielen gemeinsamen Jahre wurden anschließend von Kindern und Erwachsenen gebührend mit Sekt, Saft und Keksen gefeiert. red