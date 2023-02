Drei langjährige Mitglieder sind bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Feuln/Waizendorf für 25- jährigen aktiven Dienst ausgezeichnet worden: Bianca Ott kann für sich in Anspruch nehmen, am 1. Januar 1998 als erste Frau in die Feulner Wehr eingetreten zu sein.

Gleich danach folgte ihr am 25. Januar Eva Lutz. Sie durfte zwei Jahre später als Model den neuen Schutzanzug „Bayern 2000“ vorstellen. Ebenfalls 25 Jahre aktiv ist Zweiter Vorsitzender Stefan Solger. Alle drei nahmen neben Urkunde und Feuerwehr-Ehrenzeichen die Goldene Ehrenamtskarte entgegen.

Mit einer Urkunde und der Ehrennadel in Gold wurde Werner Nagel für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

23 Einsätze, und zwar neun Brände, 13 Hilfeleistungen und ein ABC-Alarm, hatte Kommandant Dominik Renner in seinem Bericht aufgelistet. „Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein heißer Sommer“, kommentierte er die Lage. Theoretische Schulungen und gemeinsame Übungen mit den Trebgaster, Lindauer und Wirsberger Kameraden hätten die Voraussetzungen geschaffen, dass insgesamt acht Leistungsabzeichen in den Stufen Silber, Gold, Gold/Blau und Gold/Rot abgelegt werden konnten. Als eine der ersten im Landkreis schloss die Wehr die Umstellung auf digitale Alarmierung ab.

Künftig würden beim monatlichen Probealarm alle 296 Sirenen im Landkreis einheitlich am zweiten Samstag um 15 Uhr ertönen.

Der Kommandant dankte den 30 Aktiven, die viele Stunden ihrer Freizeit opfern, um sich für andere einzusetzen.

Einen Abriss der gesellschaftlichen Ereignisse gab Vorsitzende Barbara Witzgall. Neben den zwei Großveranstaltungen „Autofreier Sonntag“ und „Sommernachtsfest“ habe es auch genügend Termine „just for fun“ gegeben. Dieter Hübner