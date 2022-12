Auf Initiative von Norbert Reimann und Norbert Partenfelder kamen vor 40 Jahren 23 Fußballfans in der damaligen Gaststätte „Deutsches Haus“ zusammen, um den FC- Bayern-Stammtisch Untersteinach zu gründen. Mittlerweile zählt der Stammtisch 88 Mitglieder.

Das Gründungsjubiläum wurde zünftig gefeiert. Vorsitzender Lothar Hahn erinnerte an dem Werdegang des Stammtisches. „Es ist doch beachtlich, dass nach 40 Jahren dem Stammtisch noch so viele Gründungsmitglieder die Treue halten. In Untersteinach gab es noch keine Ortsumgehung, aber dafür zahlreiche Wirtschaften “, meinte er schmunzelnd.

Stellvertretender Bürgermeister Hans-Peter Röhrlein gratulierte im Namen der Gemeinde: „Ich hatte bei der Gründung des Stammtisches an eine Eintagsfliege gedacht. Mittlerweile seit ihr ein ansehnlicher Verein“, lobte er.

Landrat Klaus Peter Söllner , selbst seit fast 25 Jahren Mitglied, erzählte, dass er als kleiner Junge seine Liebe zu den „Roten“ entdeckte: „Ich bin dem FC Bayern München immer treu geblieben.“

Rüdiger Hohlweg, Vorsitzender des örtlichen Löwen-Stammtisches, lobte das hervorragende Miteinander.

Schriftführer Werner Oetter beleuchtete in humorvoller Versform die Chronik des Jubiläums-Stammtisches.

Vorsitzender Lothar Hahn nahm mit seinem Stellvertreter Roland Greulich zahlreiche Ehrungen vor.

Seit 25 Jahren sind Lothar Hahn , Dominic Laaber, Siegfried Reinsch, Hedwig Reimann, Bastian Schmied, Thomas Buchheim, Heinz Greulich, Jürgen Laaber, Roland Greulich, Lothar Groß , Alexander Laaber, Angelika Partenfelder, Uwe Stöcker und Marc Taubald dabei, seit 40 Jahren Roland Hacker und Bernd Weber.

Als Gründungsmitglieder wurden Walter Angermann, Dieter Früchtel, Eduard Goller, Rudolf Krasser, Reiner Laaber, Werner Oetter, Norbert Partenfelder, Hermann Pöhlmann, Norbert Reimann, Gerhard Schedwie, Heinz Wolfrum und Volker Rauh mit Urkunden ausgezeichnet. wo