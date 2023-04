Bei der Jahreshauptversammlung der Soldatenkameradschaft Kupferberg in der Gaststätte Schiffauer wurden Neuwahlen durchgeführt. Dabei wurde Erster Vorsitzender Martin Obremba ebenso einstimmig im Amt bestätigt wie der Zweite Vorsitzende Oliver Turbanisch, Schriftführer Frank Hümmer und Kassier Werner Fuchs . Als Beisitzer ist Frank Hümmer (nun Schriftführer) ausgeschieden. Dafür wurde Christian Steinlein in den Ausschuss einstimmig gewählt. Dieser besteht nun aus Harald Michel, Ralf Rattler, Alexander Matysiak, Ralf Schmidt und Christian Steinlein.

„Gerade in der aktuellen Situation und den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine ist es wichtiger denn je, als Kameradschaft für den Frieden einzustehen. Dieser nun mehr als ein Jahr dauernde Krieg sollte uns auch an die schlimmen Ereignisse der beiden Weltkriege erinnern“, sagte Vorsitzender Martin Obremba in seinem Jahresrückblick. Er gab der Hoffnung

Ausdruck, dass es nie mehr so weit kommt und auch bald wieder Frieden in der Ukraine einkehrt.

Die Bedeutung von Frieden betonten auch die Bezirksvorsitzender Gottfried Betz und der Kreisvorsitzende Georg Spindler. Ebenso bedauerte Zweiter Bürgermeister Werner Stapf die Toten und Verwundeten sowie die Folgen des Ukrainekrieges. Er dankte der SK Kupferberg für ihr Engagement bei bürgerlichen und kirchlichen Festen.

Martin Obremba gab bekannt, dass am 16. Juli die Friedenswallfahrt in Marienweiher stattfindet. red