Ihren 85. Geburtstag feierte Kirchenrätin Maria Stadter mit zahlreichen Gästen in der Gaststätte auf dem Weißenstein in Stammbach . In Absprache mit seinem Nachfolger, dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Thomas Beck , gratulierte Oswald Purucker der vitalen Jubilarin. Dabei stellte er fest, dass Maria Stadter mittlerweile über 30 Jahre dem Pfarrgemeinderat Marienweiher angehört und seit Jahren auch Mitglied der Kirchenverwaltung Stammbach ist. Trotz ihres gesegneten Alters übt sie mit viel Engagement das Amt der Mesnerin in der Auferstehungskirche Stammbach aus und ist jede Woche als Lektorin im Einsatz.

Für die hohen Kirchenfeste bereitet sie für die Gottesdienstbesucher stets ein passendes Agape-Präsent vor, und es gibt kein Erntedankfest in der kleinen Diasporagemeinde, wie sie ihre Kirchengemeinde Stammbach immer selbst bezeichnet, ohne einen großzügig mit den Früchten der Erde geschmückten Altar, den sie unter Mithilfe des Gartenbauvereins gestaltet.

Maria Stadter unterstrich in ihren Dankesworten, dass für sie in all den Jahren ihrer Arbeit stets die christliche Nächstenliebe und ein gutes Miteinander im Mittelpunkt standen. Ihr Bestreben war immer, dass dies in der Kirche erfahrbar und nach außen sichtbar wurde. op