Während der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tannfeld standen die Ehrungen im Vordergrund. Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden geehrt: Peter Schmeußer, Hansjürgen Denk, Werner Lindner und Reinhard Rüger. Außerdem wurden mehrere Feuerwehrkameraden aus dem aktiven Feuerwehrdienst verabschiedet.

Die Tannfelder Feuerwehr zählt gegenwärtig 33 Aktive, darunter acht Feuerwehrfrauen. Vorsitzender Kevin Bößl berichtete wegen Corona nur über wenige Aktivitäten im Vereinsleben. Kommandant Mario Münch verwies auf die Einsätze. Für April ist ein Kameradschaftsabend der Feuerwehr geplant. Stellvertretender Landrat Dieter Schaar verwies darauf, dass in den Feuerwehren auf den Dörfern Großartiges geleistet wird: „Ich habe hohen Respekt und Anerkennung, was hier geleistet wird. Wenn eine Wehr wie Tannfeld so viele Aktive und auch im Dorf so einen Anklang hat. Der Wert an Freiwilligkeit bei den Wehren sei nach den Worten des stellvertretenden Landrates unbezahlbar: „Mit Berufsfeuerwehren könnte man das niemals hinbekommen und das zeichnet uns in Deutschland überhaupt aus, dass wir diese Freiwilligkeit haben, in Bayern und im Landkreis Kulmbach in besonderer Weise, denn wir haben eine sehr hohe Ehrenamtsquote von über 50 Prozent.“

Kreisbrandrat Thomas Hofmann freute sich, dass die Aktiven trotz der schwierigen Phase der Feuerwehr treu geblieben sind. An den Nachwuchs appellierte er: „Bleibt eurer Feuerwehr treu, und gerade auch die kleinen Feuerwehren sind mit ihrer hohen Sachkenntnis für mich wichtig, und das haben ja auch die letzten Jahre immer wieder gezeigt.“ Werner Reißaus