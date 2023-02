Die Feuerwehr Berndorf feiert dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen mit einem Festakt . Beim Kellerfest, Freitag, 11. August, soll ein Jubiläumsabend am Kellerfestplatz stattfinden, wie in der Hauptversammlung bekanntgegeben wurde.

In seinem Bericht über das Vereinsleben konnte der Vorsitzende Stefan Böhner für das Jahr 2022 trotz Corona-Maßnahmen einige Veranstaltungen und Aktivitäten aufführen.

Ehrung für 24 Jahre

Auf die Einsätze und die Übungen ging der 1. Kommandant Christian Schwarz in seinem Bericht näher ein. Aktuell habe die Feuerwehr 54 Mitglieder hat, davon 29 Aktive. Für seine über 24-jährige Tätigkeit als Vorsitzender wurde Rainer Hatzold zum Ehrenvorsitzenden der Feuerwehr Berndorf ernannt.

Er habe den Verein wie kaum ein anderer geprägt und war stets „Ideengeber und Anschieber“, nicht nur in der Feuerwehr – sondern im gesamten Dorfleben von Berndorf . Der 1. Bürgermeister Martin Bernreuther überbrachte die Grußworte der Gemeinde und bedankte sich für die geleistete Arbeit.

Bürgermeister Bernreuther betonte auch, dass von den 29 Aktiven elf Feuerwehrfrauen sind. Das ist wohl in der Gemeinde die größte Anzahl an Frauen in einer Wehr. red