Kulmbach hatte beim letzten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADF) den letzten Platz belegt und damit die große Unzufriedenheit der Radfahrenden bescheinigt bekommen. Darauf weist der örtliche ADFC in einer Pressemitteilung hin.

Ab sofort können Radfahrerinnen und Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Dabei wird dieses Mal ein besonderer Fokus auf den ländlichen Raum gelegt, denn dort gibt es viel Potenzial für den Radverkehr und einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau.

Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in jeweils 27 gleichbleibenden Fragen die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Dazu kommen dieses Jahr fünf Zusatzfragen, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielen.

Dabei geht es darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendlerinnen und Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen.

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet bereits zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Die Ergebnisse werden dann im Frühjahr 2023 vorgestellt. Der Fragebogen ist von September bis November im Internet auf fahrradklima-test.adfc.de zu finden.

Der ADFC Bayreuth-Kulmbach wird am 8.Oktober einen Informationsstand in der Fußgängerzone zum Klimatest haben. An diesem Stand können auch Unterschriften für den Radentscheid Bayern abgegeben werden. red