Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Windischenhaig im Gasthaus Hereth-Hahn standen Ehrungen im Mittelpunkt: Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Hermann Jenson, Georg Vetter und Waldemar Hilpert geehrt.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Bernhard Steinhauser ausgezeichnet und für fünfundsechzig Jahre Mitgliedschaft wurde Robert Meisel geehrt.

Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD), der traditionell als Gast geladen war, berichtete, was die Stadt Kulmbach jedes Jahr in das Feuerlöschwesen investierte.

Auch in diesem Jahr werde einiges an Aufgaben auf die Wehren zukommen. Bei einer Begehung im Herbst 2022 sei auch das Gerätehaus der Windischenhaiger Wehr in Augenschein genommen worden. Ein offizielles Ergebnis der Begutachtung liege der Stadt liege zwar noch nicht vor, aber einige Vorschriften könnten in diesem Gerätehaus nicht eingehalten werden, sagte Ingo Lehmann.

Für die kleine Ortsfeuerwehr Windischenhaig bleibe abzuwarten, ob eventuell mit Ausnahmen der Fortbestand erhalten werden könne.

Die aktiven Feuerwehrler unter der Leitung von Clemens Hilpert seien jedenfalls auch weiterhin bereit, diesen Dienst an der Allgemeinheit zu verrichten, sagte der Oberbürgermeister.

Auch Kreisbrandmeister Jürgen Hochgesang richtete Grußworte an die Versammlung und dankte den Aktiven auch im Namen von Kreisbrandrat und Kreisbrandinspektor. red