Die Freiwillige Feuerwehr Kulmbach zählt 255 Mitglieder , davon 97 aktive, 80 passive und 78 fördernde Mitglieder . Das berichtete der Vorsitzende Jürgen Hochgesang am Freitagabend im Saal des Mönchshof-Bräuhauses anlässlich der Jahreshauptversammlung.

Insgesamt 387 Mal wurden die ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Jahr 2022 zur Hilfe gerufen. „Wir hatten 72 Brandeinsätze, 221 technische Hilfeleistungen, darunter drei schwere Unfälle auf der B 85, 49 Fehlalarme ohne Brand und 45 Sicherheitswachen“, sagte Stadtbrandmeister (SBM) Michael Weich. Neben Industrie- und Wohnungsbränden habe es insbesondere im Sommer auch viele Wald- und Flächenbrände gegeben. Auch fünf Pkw-Brände galt es zu löschen. Sogar eine Hochzeit konnten die Feuerwehrleute retten: „Beim Bügeln fing ein Brautkleid Feuer und die Brandmeldeanlage löste aus“, erzählte Michael Weich. Daraufhin organisierten die Feuerwehrler sogar ein Ersatzkleid, so dass die Hochzeit wie geplant stattfinden konnte. Sogar sieben Tierrettungen wurden durchgeführt, „darunter fünf Mal die klassische Katze auf dem Baum“. Eine interessante Zahl dürfte auch die der Notfalltüröffnungen sein: mit 54 Fällen im letzten Jahr sei die Tendenz steigend.

Der stellvertretende Vorsitzende und zugleich stellvertretende Jugendwart Florian Pieger berichtete, dass ca. 435 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildungen stattgefunden hätten. Er lobte den Einsatz der Jugend mit den Worten: „Es ist heutzutage nicht selbstverständlich, seine Freizeit ehrenamtlich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen, das verdient Respekt und Anerkennung.“ Dieses Lob teilte Landrat Klaus Peter Söllner (FW) in seiner Ansprache und verwies auf die stolze Zahl von 53 Jugendgruppen bei den Wehren und 28 Kinder-Feuerwehren im Landkreis. Die hervorragende Zusammenarbeit im Raum Kulmbach lobte auch OB Ingo Lehmann (SPD). „Die Blaulichtfamilie hält bei uns zusammen, und am Feuerwehrwesen wird nicht gespart“, sagte er und überreichte auch im Namen der Stadtwerke Kulmbach Freibadgutscheine für die Feuerwehrleute .

Kreisbrandrat Thomas Hoffmann nutzte die Jahreshauptversammlung, um stellvertretend für den durch Krankheit abwesenden Kommandanten Heinrich Poperl Stadtbrandmeister Jürgen Weich zum Hauptbrandmeister zu befördern. Weiterhin wurden neue Feuerwehrleute per Handschlag in die Feuerwehr Kulmbach aufgenommen, nämlich: Lea-Marie Berthold, Albert Schneider, Franziska Weimann, Mike Weber, Florian Süß, Tjorben Perschke und Jonas Ostbomk. Seitens der Kulmbacher Partnerstadt Saalfeld war eine Abordnung zur Hauptversammlung gekommen. up