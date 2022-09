Zweieinhalb Jahre Pandemie haben viel verändert. Strikte Vorschriften, strenge Hygienekonzepte, Home-Office und Online-Meetings statt Präsenzveranstaltungen führten unter anderem dazu, dass auch die Geselligkeit und der persönliche Austausch in den Unternehmen Franken Maxit , Bergmann Kalk und Bergmann Logistik zu kurz kamen. Der Geschäftsführung der genannten Firmen ist es jedoch eine große und wichtige Herzensangelegenheit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern persönlich für die langjährige Treue und Verbundenheit zu danken und das Geleistete wertzuschätzen und auch anzuerkennen.

Die Jubilarehrungen wurden in diesen Tagen nachgeholt und die Geschäftsführung lud die Arbeitsjubilare in den Eventsaal des Tanzcenters Deuber in Modschiedel bei fränkischen Spezialitäten ein. Natürlich wurde auch gebührend gefeiert und die Gäste tauschten sich beruflich und persönlich aus. Vor allem aber wurden Firmentreue und Arbeitsleistung gewürdigt.

Mit Blick auf die Laudationen für 20, 25, 30, 35 und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit gelangte man unwillkürlich zur Erkenntnis, dass bei Franken Maxit und Bergmann Kalk das Wort Fluktuation kein Thema ist. Die geschäftsführenden Gesellschafter und Geschäftsführer Hans-Dieter Groppweis und Sebastian Groppweis, die mittlerweile in der dritten beziehungsweise vierten Generation die Unternehmensgruppe führen, machten deutlich, dass auch die Firmengruppe ab und zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verliert. Hans-Dieter Groppweis: „Aber wir sind über viele Generationen ein Familienbetrieb. Bei uns sind ganze Familien seit Jahrzehnten beschäftigt.“

Sebastian Groppweis blickte mit Stolz auf die vergangenen, zum Teil stark herausfordernden Jahre der Corona-Pandemie zurück: „Wir sind auch voller Dankbarkeit für den Zusammenhalt und das ,An-einem Strang-ziehen‘ – trotz Distanz und Unternehmensschleusen, die kurzerhand eingeführt werden mussten. So eine Zeit ist nur im Team und mit Teamgeist zu meistern.“

In den Rentenstand wurden verabschiedet: Bernhard Wiensgoll, Friedbert Weiß, Horst Münch , Klaus Dupke und Franz Forster. Die Arbeitsjubilare Franken Maxit (20 Jahre): Michael Weinkeim, Wolfgang Beck , Harald Döring, Thomas Unger , Reiner Albrecht, Gabriele Schmidt , Ralf Friedrich, Alexander Amschler. (25 Jahre): Berthold Zöllner, Cornelia Bienlein, Heiko Thiel, Sylvia Wolff, Veronika Volk, Jürgen Leitner, Thorsten Pöhner, Alexander Koop. (30 Jahre): Friedbert Scharfe, Matthias Adam, Andrea Eichner, Dietmar Pfennig, Axe Brelle. (40 Jahre): Reinhard Huber. Bergmann Kalk (20 Jahre): Wolfgang Abé. (25 Jahre): Johannes Dauer, Rudolf Hofmann. (30 Jahre): Henner Domaschke, Udo Frenzel. Bergmann Logistik (20 Jahre): Burkhard Bassing. (25 Jahre): Roland Tempel, Manfred Dörnhöfer. (30 Jahre): Bernd Weich. (35 Jahre): Winfried Reinlein.

Werner Reißaus