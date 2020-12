Im achten Jahr in Folge initiierte die RS II einen "Tag der Solidarität". Die Realschüler erarbeiteten dabei die sagenhafte Summe von 3000 Euro. Das Geld kommt der Allgemeinen Sozialen Beratung der Caritas im Landkreis Kronach zugute.

Das Geld war beim diesjährigen "Tag der Solidarität" der Siegmund-Loewe-Realschule im Sommer zusammengekommen und die Spende wurde nun von Schulleiter Uwe Schönfeld an die Caritas-Sozialpädagogin Irene Piontek übergeben.

"Auch heuer beteiligten sich viele Jahrgangsstufen an unserer Hilfs-Aktion", zeigte sich der Direktor stolz auf seine engagierten Schüler. Anstatt zu "chillen", schlossen diese eine Arbeitsvereinbarung mit Angehörigen für die Übernahme meist ganz alltäglicher Aufgaben, um dafür einen Obolus für einen sozialen Zweck vor Ort zu erhalten. Durch die Aktion wolle man, so Schönfeld, zeigen, dass Mitmenschlichkeit und Solidarität an der Schule hoch im Kurs stehen. Die Arbeitsvereinbarung musste vom "Arbeitgeber" und dem Schüler ausgefüllt werden - mit Angabe der Tätigkeit und Spende. Die erarbeitete Summe wurde mit der unterschriebenen Arbeitsvereinbarung in einem Kuvert an den Klassleiter zurückgegeben.

Ein großes Anliegen der Schule ist es, dass das Geld vor allem Menschen bei uns im Landkreis Kronach zugutekommt, die von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Gleichzeitig würdigt man mit der Spende auch die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem Caritasverband als engen Kooperationspartner der Offenen Ganztagesschule der RS II. Bei der Spendenübergabe dankte Schönfeld herzlich den Schülern. hs