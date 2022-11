Steinbach am Wald — Nach zwei Jahren Zwangspause kann am kommenden Samstag endlich wieder ein gemeinsames Konzert des Kreisorchesters und Kreisseniorenorchesters 50+ des NBMB-Kreisverbands Kronach stattfinden. Beginn in der Rennsteighalle in Steinbach am Wald ist um 19 Uhr.

Rund 50 Musikerinnen und Musiker aus 22 Vereinen im ganzen Landkreis studierten mit dem neuen Kreisdirigenten Florian Beetz einen spannenden, abwechslungsreichen Melodienreigen ein. „Es wird mit Sicherheit für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein und für jeden Zuhörer gleichermaßen interessant“, macht der Wickendorfer, der erstmals beim Kreisorchester den Taktstock schwingt, Appetit auf den musikalischen Leckerbissen.

Einstudiert wurde das Programm an sechs Terminen im Probenraum des Musikvereins Steinwiesen. Ziel des Kreisverbands Kronach des Nordbayerischen Musikbunds ist es, seine hochqualifizierten jungen Leute zu fordern und fördern. Deshalb wird für das Jahreskonzert auch anspruchsvolle Konzertliteratur einstudiert.

Begonnen wird traditionell mit einem großen Konzertmarsch sowie einer anschließenden Ouvertüre. Freuen darf man sich auf einen großartigen Klassiker, den eine Neuauflage über 50 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung wieder an die Spitze der Charts katapultierte. Der Welthit passt ebenso gut in die heutige Zeit wie die Anti-Kriegs-Ballade „Heal the world“ (Englisch für „Heile die Welt“) von Popstar Michael Jackson in einem brillanten Arrangement für Blasorchester.

Die Hymne für den Landkreis

„Heal the world – make it a better place – dass die Welt besser wird, das brauchen wir doch alle in dieser Zeit“, betont der Kreisdirigent, dem die Arbeit mit den jungen Leuten sehr viel Spaß macht. Nicht fehlen darf natürlich die Blasmusik-Hymne für den Landkreis Kronach „Crana Historica“, die ihre musikalische Uraufführung beim letzten Gemeinschaftskonzert des Kreisorchesters und Kreisseniorenorchesters 50+ im November 2019 im rappelvollen Kreiskulturraum erfahren hatte.

Bei dem gemeinsamen Konzert, das letzte seiner Art vor Ausbruch der Corona-Pandemie, wurde das Doppeljubiläum „25 Jahre Kreisorchester Kronach “ sowie „5 Jahre Kreisseniorenorchester 50+“ gefeiert.

Komponiert wurde der zackig-flotte Konzertmarsch, der seitdem bei allen Gemeinschafts-Chören sowie zum Abschluss von jedem Konzert erklingen soll, von Holger Mück. Der Vollblutmusiker wird die eingängige Hymne auch dieses Mal dirigieren, wenn hierfür am Ende des Konzerts beide Klangkörper gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Holger Mück tritt aber auch bereits vorher in Action; führt er doch mittlerweile als stellvertretender Kreisdirigent das Ü50-Orchester, das in gewohnter Art und Weise den ersten Teil des Konzertabends bestreiten wird.

Die „Vorband“ besteht heuer aus rund 40 gestandenen Mannsbildern sowie erstmals – mit Gabi Schlagenhaft, Dorothea Dietrich, Waltraud Völk und Rita Stendel – gleich vier Damen. Angesprochen sind alle Musiker/innen, die ihre aktive Laufbahn bereits beendet haben, aber trotzdem noch zwischendurch gerne Musik machen möchten, sowie alle, die 50 Jahre oder älter sind. Die Ü50-er standen ihren jüngeren Kollegen beim Einstudieren ihres Programms im Probenraum des Musikvereins Friesen denn auch in nichts nach. Die Mitwirkenden zwischen 50 und über 70 Jahren werden ebenfalls ein bunt gemischtes Programm traditioneller und konzertanter Blasmusik erklingen lassen.

Beginn des Konzerts, durch das Stephanus Neubauer führen wird, ist um 19 Uhr; Einlass um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden zugunsten der musikalischen Jugendarbeit im Landkreis Kronach sind erwünscht.