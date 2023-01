Vorsitzender Michael Ehrhardt berichtete in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ottendorf von einem ruhigen Vereinsjahr in der ausklingenden Corona-Pandemie. Im Jahr 2023 werde sich dies allerdings wieder ändern.

So solle das Kameradschaftstreffen mit der Feuerwehr aus Ottendorf in Thüringen wiederbelebt werden. Zudem stehe das Feuerwehrfest der Ludwigsstädter Wehr an, bei dem sich die Ottendorfer tat- und feierkräftig mit einbringen wollen.

Kommandant Tobias Treuner informierte über fünf Einsätze der aktiven Truppe. Dreimal habe das Einsatzstichwort „Baum über Fahrbahn“ gelautet und einmal sei ein Zimmerbrand Auslöser gewesen. Zudem sei die Sicherheitswache beim Sonnwendfeuer übernommen worden. Mit Enrico Hoppe sei ein Neumitglied für die aktive Truppe gewonnen worden. Diese bestehe aktuell aus 16 Feuerwehrleuten.

Aufgrund der laufenden Dorferneuerungsmaßnahme habe das Einsatzfahrzeug mehrere Monate außerhalb des Baufeldes untergebracht werden müssen. Nach Abschluss der Verkehrswegebauarbeiten wollen die Aktiven das Feuerwehrhaus dem Umfeld entsprechend aufwerten.

Erster Bürgermeister Timo Ehrhardt und Kreisbrandinspektor Harald Schnappauf dankten den Aktiven für ihren Einsatz. Auch als kleine Wehr seien die Ottendorfer wichtig für die Feuersicherheit.

Für 30-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Jochen Großmann geehrt. 15 Jahre davon führte er den Verein als Vorsitzender: von 2001 bis 2016.

Bei den Neuwahlen gab es einen Wechsel bei der Position des Schriftführers. Jonas Bischoff löste hier Christiane Treuner ab. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Michael Ehrhardt, Zweiter Vorsitzender Ralf Brandl und Kassier Michael Klingshirn. Marcel Jahn und Maximilian Heyder wurden als Vertrauensleute ebenso wiedergewählt wie Werner Treuner und Robin Bär als Kassenprüfer. Frank Ziener