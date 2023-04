24 Menschen, die ihr Leben mit wenig Geld bestreiten müssen und deshalb auf den Kronacher Caritas-Sozialladen angewiesen sind, hat das Waldhotel Bächlein gratis zu einem schmackhaften Menü eingeladen. Es sei schon lange der Wunsch seiner Familie gewesen, für sozial Schwächere im Landkreis Kronach etwas Gutes zu tun, informiert Hotelinhaber Georg Jung . Silvia Tübel vom Caritas-Sozialladen „Lädla“ organisierte über die sogenannte Berechtigungskarte für Bedürftige die Einladungen zu diesem einzigartigen Abendessen im Waldhotel Bächlein .

Anspruch auf einen Berechtigungsschein haben Personen mit geringem Einkommen, zum Beispiel: ALG II, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, geringes Erwerbseinkommen, geringe Rente.

Die Teilnehmer waren begeistert vom Ambiente und der Atmosphäre in der Zirbenstube. Georg Jung begrüßte die Gäste persönlich. Nach den Gaumenfreuden kam der Augenschmaus. Georg Jung führte seine Gäste durch die großen Räumlichkeiten des Hotels mit seinen vielseitigen Freizeitangeboten. Eine schon etwas ältere Dame kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Seit über zwei Jahrzehnten habe sie nicht mehr so gut und ausgiebig essen können. Sie dankte für alle anderen Gäste, teilweise kannten sie sich gegenseitig nicht, aber alle waren begeistert von der Idee und der Organisation durch den Caritasverband des Landkreises Kronach in Zusammenarbeit mit „1000 Herzen für Kronach“ und besonders mit Gerhard und Herta Burkert- Mazur. eh