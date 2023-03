Mit dem „Frühlings-Shopping“ eröffnet die Aktionsgemeinschaft Kronach am 19. März ihr Veranstaltungsjahr. Am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres haben Besucher die Möglichkeit, sich von 13 bis 18 Uhr von der Angebotsvielfalt der Kronacher Fach- und Einzelhändler , Gastronomen und Dienstleister zu überzeugen.

Die Bezeichnung „Frühlings-Shopping“ trägt der Tag nicht ohne Grund, können doch beim Einkaufen abseits der Alltags-Hektik die frisch eingetroffenen Frühjahrskollektionen entdeckt werden. Wie immer haben sich der Einzelhandel und die Gastronomie viele Aktionen, Sonderangebote und Überraschungen einfallen lassen.

Bei einem Bummel ohne Zeitdruck können sich die Besucher in den Geschäften fachkundig beraten lassen. Zum Stöbern laden auch die liebevoll gestalteten Marktstände ein, die das Angebot der Geschäfte der Kronacher Innenstadt ergänzen.

Italienischer Markt wieder dabei

Sowohl die Liebhaber süßer Köstlichkeiten als auch eher deftiger Speisen können aus einem reichhaltigen Angebot auswählen. Auf vielfachen Wunsch wird erneut der große italienische Genussmarkt Station in Kronach machen. Unter dem Motto „Die Kunst des italienischen Geschmacks“ präsentieren ausgewählte Händler ihren Markt. Der Verkauf startet bereits am Samstag, 18. März. Auch am Montag nach dem „Frühlings-Shopping“ sind die Händler noch vor Ort. Ihr erlesenes Angebot mit landestypischen Köstlichkeiten umfasst unter anderem Olivenöl, Weine, Käse, Brot sowie viele weitere Spezialitäten.

Die italienischen Händler und alle weiteren Essensstände sowie der Ausschank der Kaiserhof-Brauerei finden sich auf dem Marienplatz, der auch diese Jahr wieder bestuhlt sein wird. Darüber hinaus verkauft der Audi-Sport-Club (ASC) Kronach Kaffee und selbstgebackenen Kuchen in der Schwedenstraße, vor dem Fachgeschäft „Hörgold“.

Einblicke in autonomes Fahren

Mit dabei ist in diesem Jahr auch eine gemeinsame Aktion von Valeo und dem Lucas-Cranach-Campus (LCC). Diese werden im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags allen Interessierten auf dem Marienplatz – im Bereich Treppenaufgang in die Obere Stadt – einen Einblick in ihre innovative Forschungs- und Entwicklungsarbeit geben; hat sich doch Kronach zum Zentrum für autonomes Fahren entwickelt. hs