Bei der Verbandsversammlung der Feuerwehren des Landkreises Kronach konnten zahlreiche verdiente Feuerwehrmänner ausgezeichnet werden. 19 Feuerwehren konnten mit sogenannten Schwimmsaugern im Gesamtwert von 10.000 Euro durch die Versicherungskammer Bayern ausgestattet werden.

Verbandsvorsitzender Ranzenberger blickte in seinem Rechenschaftsbericht auf die wichtigsten Aktivitäten des Verbandes zurück. Hier sei das Fahrsicherheitstraining für Einsatzfahrzeuge, der Fahrsimulator oder die sehr gute Nachwuchsarbeit der Wehren zu nennen.

Im Landkreis Kronach sind aktuell knapp 400 Kinder in 29 Gruppen aktiv und werden von ihren Betreuern an die Feuerwehrarbeit spielerisch herangeführt. Aber auch viele Freizeitaktivitäten stehen immer im Mittelpunkt der Nachwuchsarbeit. So waren kürzlich mehr als 500 Teilnehmer bei einer Fackelwanderung dabei.

Die Frühjahrstagung der Kommandanten findet am 21. April, der Florianstag am 4. Mai in Teuschnitz statt.

Die Versicherungskammer unterstützt die Feuerwehren schon seit Jahren bei der Anschaffung der verschiedensten Gerätschaften. Diesmal hatte Florian Ramsl 19 sog. Schwimmsauger im Gesamtwert von annähernd 10.000 Euro im Gepäck. Mit ihnen ist es den Wehren möglich, Wasser aus fließenden oder stehenden Gewässern besser anzusaugen, vor allem ohne Schlamm und Sand, der oftmals die Pumpen verstopft. Ideal ist er auch beim Auspumpen von Kellern.

Mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Silber ehrte Ranzenberger die Kommandanten Claus Häublein (Wildenberg), Michael Renner (Hof a.d. Steinach) und Kreisbrandmeister Wolfgang Weidenhammer. Das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Gold erhielt Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck (FF Glosberg).

Das silberne Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes Bayern überreichte Ranzenberger an den langjährigen Gruppenführer der Feuerwehr Steinwiesen, Hans Schneider . Die Bayerische Feuerwehr-Ehrenmedaille erhielt der Vorsitzende der Feuerwehr Schwärzdorf, Winfried Bayer.

Der Bürgermeister Jens Korn , Wallenfels, konnte mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Kronach in Silber ausgezeichnet werden, da er, so Ranzenberger, den Wert von gut funktionierenden Feuerwehren erkannt hat und danach auch handelt.

Seitens der Jugendfeuerwehr Oberfranken wurden die Jugendwarte Markus Pöhner (Schnaid) und Peter Schmidt von der Feuerwehr Rosslach mit der Ehrennadel der JF Oberfranken ausgezeichnet. red