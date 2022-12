Die Feuerwehr Seelach hielt in der alten Schule ihre Jahreshauptversammlung, dabei standen Berichte, Neuwahlen und Ehrungen im Mittelpunkt. Matthias Schuhbäck und Jürgen Seemann sind zwei verdiente Feuerwehrkameraden der Seelacher Wehr. Ihnen sprachen Kommandant Thomas Jakob, Vorsitzender Stefan Fößel sowie im Namen der Stadt Kronach Stadtrat Ralf Völkl und für den Landkreis Kronach Landratsstellvertreter Bernd Steger großen Dank für ihre Treue zur Wehr aus. Jürgen Seemann wird zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Ehrenzeichen in Gold und Urkunde des Freistaates Bayern für 40 Jahre aktiven Dienst gesondert geehrt.

Bei den Neuwahlen gab es auf einigen Positionen auch Veränderungen. Es wurden für zwei Jahre gewählt: Vertrauensleute passiv Karl Kessel und Gustav Zeis. Gerätewarte: Günter Welscher, Thomas Kessel und Michael Stark. Kassenprüfer: Andre Stark und Jochen Günnel. Vergnügungswarte: Günter Welscher, Jakob Herrmann, Jürgen Kaiser und Katrin Jakob. Vereinsdiener: Stefanie Porzelt und Hans Porzelt. Fahnenträger: Michael Porzelt und Andre Stark. Jugendwarte: Thomas Kessel und Thomas Gareis. Auf sechs Jahre wurden in die Vorstandschaft gewählt: Kassier Rosemarie Scherbel und Andreas Herrmann, Schriftführer Michael Hübsch.

Erster Vorsitzender Stefan Fößel bedauerte in seinem Rückblick, dass wegen Corona doch etliche Veranstaltungen abgesagt werden mussten, darunter fielen auch die beliebte Faschingsveranstaltung am Rosenmontag und der Kinderfasching und die jährliche große Wanderung. Besser wurde es im Sommer und so konnte im Juli das Sommernachtsfest mit großem Erfolg abgehalten werden. Die ganze Dorfgemeinschaft von Kindern bis Senioren war vertreten.

Besonders positiv hob Fößel den Zuwachs an Jugendlichen in der Feuerwehr hervor, so stieg die Jugendgruppe von zwei auf neun Mitglieder. Zusätzlich konnten auch drei Erwachsene als Neumitglieder in den aktiven Dienst aufgenommen werden. Richtig zur Sache ging es heuer in der zweiten Jahreshälfte. So konnte wieder die große Wanderung stattfinden, es folgte das Schlachtfest und später ein Kameradschaftsabend.

Die alte Schule ist seit Jahren ein Thema für die Feuerwehr und die Dorfgemeinschaft. Erfreut nahm die Feuerwehr zur Kenntnis, dass die Stadt Kronach das Gebäude nicht mehr an Privatleute vermieten wird. Im Zuge einer kleinen Dorferneuerung sollen nun das Gebäude renoviert und das Umfeld verschönert werden. Auch wenn es sehr erfreulich sei, wenn eine grundlegende Renovierung vorgesehen wird, so werde es wohl nun noch einige Jahre dauern, bis sich wirklich etwas tut, fürchtet Vorsitzender Fößel und bat zugleich darum, nicht die Mieten für Vereine zu erhöhen.

Kommandant Thomas Jakob berichtete von fünf Einsätzen und 15 Übungen, aktuell besteht die Feuerwehr aus 29 Aktiven und neun Jugendlichen.

Stadtrat Ralf Völkl entbot Grüße von Bürgermeisterin Angela Hofmann und dankte der Feuerwehr Seelach für ihre vielfältigen Aktivitäten und ihr Engagement in der Gesellschaft und zur Belebung der Dorfgemeinschaft. Dabei hob er auch die Jugendarbeit mit ihrer erfreulichen Entwicklung hervor. Auch Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck freute sich, dass man in dem kleinen Stadtteil sieben Jugendliche neu in die Wehr aufnehmen konnte. Er zollte der Führungsriege Respekt und Anerkennung seitens des Kreisfeuerwehrverbandes. eh