Die Freien Wähler (FW) Stockheim haben bei ihrer Jahresversammlung im Gasthof Fillweber in Neukenroth einen neuen Vorstand gewählt.

Der bisherige Vorsitzende Stefan Häfner hat seit 2017 die Geschicke der FW Stockheim gelenkt. Nun legte er seine kommunalpolitischen Ämter in der Bergwerksgemeinde nieder, da er aus beruflichen Gründen nach Regensburg ziehen musste.

Häfner kam 2013 auf Vermittlung von Adrian Hoderlein zu den FW und zog bei der Kommunalwahl 2014 in den Gemeinderat ein.

Im Jahr 2017 wurde er zum Vorsitzenden der FW Stockheim gewählt und war von 2020 bis zu seinem Rücktritt aus dem Gemeinderatsgremium Ende 2021 3. Bürgermeister der Bergwerksgemeinde. Sein Nachfolger als Vorsitzender ist Ralf Schatz.

Häfner freute sich, mit Ralf Schatz einen Nachfolger aus der jüngeren Garde zu haben, der auch Beachtung im Kreisverband Kronach finde. Immerhin wurde er hier neben Michael Zwingmann zum 2. Kreisvorsitzenden gewählt.

Kein leichter Abschied

Die FW sind, vor allem kommunalpolitisch gesehen, eine starke Gemeinschaft in Stockheim , denn sieben Gemeinderatsmitglieder und der Ortssprecher in Wolfersdorf sind FW. Zusätzlich stellte man bis vor kurzem den Bürgermeister in der 5000 Einwohner zählenden Kommune.

Rainer Detsch wurde 2011 zum Bürgermeister gewählt. In seinem Grußwort verhehlte er nicht, dass er etwas Trennungsschmerz verspüre, denn der Wechsel vom Bürgermeisteramt in den Ruhestand habe sich länger hingezogen, als es damals bei seiner Amtsübernahme vonstattenging.

Er erinnerte an seine Antrittsrede als Bürgermeister, in der er das bürgerschaftliche Engagement als großes Potenzial hervorhob. Auch im Gemeinderat galt für ihn als Prämisse, den Räten ein Diskussionsforum zu bieten, weshalb auch manche Sitzungen durchaus bis gegen Mitternacht andauerten.

Die Tragik der Epoche sieht er darin, dass viele ihre eigene Unzufriedenheit mit politischen Problemen verwechseln. „Das Gebot der Stunde sei, nicht jammern, sondern sich mit Kraft und Ideen in die Heimatgemeinde einbringen!“, so der leidenschaftliche Appell des ausscheidenden Bürgermeisters Detsch.

Die Wahlergebnisse auf einen Blick

Es wurden gewählt: Vorsitzender Ralf Schatz; 2. Vorsitzender Jürgen Wöhner; Schriftführer Hedwig Klinger, Stellvertreter Rudi Jaros; Kassier Sven Scherbel; Revisoren: Bruno Hoderlein, Klaus Graf . Social-Media-Beauftragter: Ralf Schatz. eh