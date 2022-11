Unter dem Motto „Von Klassik bis Jazz“ findet am Samstag, 26. November, um 19.30 Uhr das zweite Konzert des vom Verein „ Kronach creativ“ getragenen VHS-Musikrings statt. Das Klarinettentrio Schmuck wird einen musikalischen Bogen von Mozarts Oper „ Die Zauberflöte “ zu Brahms ’ „Ungarischen Tänzen“, von Tango bis Jazz spannen.

Sayaka Schmuck, Johann-Peter Taferner und Oliver Klenk bieten ein besonderes Erlebnis. Sprudelnde Spielfreude, magischer Dialog und homogenes Zusammenspiel treffen bei diesem Ensemble aufeinander.

Das Klarinettentrio Schmuck tritt in einer selten zu hörenden Kombination von Klarinette, Bassetthorn und Bassklarinette auf.

Die Klarinette war das Lieblingsinstrument von Wolfgang Amadeus Mozart . Der Meister schwärmte von ihrem wunderbar wandlungsfähigen Klang und sagte einmal, dass die Klarinette der menschlichen Stimme am nächsten komme. Im Kronacher Konzert bringt das Trio neben einigen Stücken aus der „ Zauberflöte “ zwei weitere wunderschöne Arien aus Mozart-Opern zu Gehör: „Voi che sapete“ aus „Figaros Hochzeit“ und „Reich mir die Hand, mein Leben“ aus „Don Giovanni“.

Aber die Klarinette zeigt sich überraschend vielseitig: Neben ihrem Gebrauch in der klassischen Musik ist sie auch in der Folklore sehr beliebt. Durch Persönlichkeiten wie Giora Feidmann ist sie in der jiddischen Volksmusik, dem Klezmer, bekannt geworden. Aber auch im Jazz hat sie sich vor allem durch den „King of Swing“ Benny Goodman etabliert.

So spielt das Klarinettentrio in seinem Konzert Jazz-Standards wie Paul Desmonds „Take five“ sowie bekannte Musik von George Gershwin und Irving Berlin .

Auch Astor Piazzolla ist mit einem Tango vertreten.

Die drei preisgekrönten Musiker verzaubern immer wieder ihr Publikum.

Eintrittskarten für das Konzert können in der Sing- und Musikschule Kronach reserviert werden (Kulmbacher Straße 44, 09261/91314). Für Schüler, Studenten und Auszubildende ist der Eintritt frei. red