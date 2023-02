Nachdem die vergangene Jahreshauptversammlung erst im Sommer stattgefunden hatte, erstreckten sich die Tätigkeitsberichte bei der kürzlichen Versammlung nur über ein halbes Jahr: Erster Kommandant Michael Löffler ließ sieben Einsätze sowie 15 Übungen gemeinsam mit der Jugend Revue passieren. Derzeit zähle man inklusive der Jugendwehr 28 Aktive. Mit Christina Schmidt und Florian Seliger freue sich die Wehr über zwei Neuzugänge. Das Hauptaugenmerk liege heuer auf der Leistungsprüfung. Sehr positiv sei, dass die Jugend-Feuerwehr mit fünf Jugendlichen wiedererstarkt sei.

Jugendwart Stefan Zwosta stellte dann auch den Übungsfleiß der Youngsters sowie deren immer vollzählige Beteiligung an den sechs Übungen heraus. Erster Vorsitzender Josef Pfadenhauer berichtete von der Teilnahme an zahlreichen Festen.

„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“, freute sich auch Wilhelmsthals Zweiter Bürgermeister Gerhard Eidelloth über die florierende Nachwuchsarbeit. So sah es auch Kreisbrandmeister Markus Wachter, der die Grüße der Kreisbrandinspektion übermittelte. Dabei verwies er auch auf das vielfältige Angebot für Jugendliche im Feuerwehrwesen auf Landkreis-Ebene.

Aus der Versammlung kam der Wunsch, einen Defibrillator am FFW-Haus zu installieren, fungierten doch gerade die Wehren als „Leuchttürme“. Angeschafft werden sollen neue Uniformen für die Aktiven sowie entsprechende Kleidung für die Jugendfeuerwehr .

Bei den Neuwahlen wurden Michael Löffler als Kommandant und Stefan Zwosta als Stellvertreter einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Bei der Vorstandschaft ergaben sich nur wenige Änderungen. Erster Vorsitzender bleibt Josef Pfadenhauer, dem auch weiterhin sein Stellvertreter Marcus Appel, Schriftführer Marcus Punzelt und Kassier Matthias Zwosta zur Seite stehen. Die Kasse wird auch in Zukunft von Michael Herzog und Andreas Löffler geprüft. Der Ausschuss setzt sich aus den Beisitzern Michael Herzog, Alexander Dressel und Fähnrich Helmut Zwosta zusammen. Neu dazu kommen Dominik Löffler und Christina Schmidt. Mit Christina Schmidt befindet sich erstmals in der 135-jährigen Geschichte der Wehr eine Frau im Führungsgremium.

Aufgrund ihrer über vier Jahrzehnte währenden herausragenden Verdienste um die Wehr wurden Josef Pfadenhauer und Helmut Zwosta zu Ehrenmitgliedern ernannt. Josef Pfadenhauer war von 1993 bis 2011 Erster Kommandant. Seitdem hat er das Amt des Vorsitzenden inne.

Inklusive seiner Beteiligung am Ehrenzug engagiert er sich damit seit rund 40 Jahren für die Wehr. Gleiches gilt für den Fähnrich Helmut Zwosta, der zudem von 1993 bis 2005 Zweiter Kommandant der Wehr war sowie von 1999 bis 2011 Erster Vorsitzender. Heike Schülein