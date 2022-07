Eigene Ideen in die Tat umsetzen, Studiengänge mit Zukunftsperspektiven hautnah kennenlernen und einfach Spaß haben – das erwartet die Besucher beim LCC-Campusfest am Samstag, 16. Juli, in Kronach .

„Ab 12 Uhr erlauben wir einen Blick hinter die Kulissen des Lucas-Cranach-Campus“, verspricht der wissenschaftliche Leiter Tobias Bocklet. „Die ,Modellstadt autonomes Fahren‘ kann besichtigt werden, der Zukunftsdesign-Studiengang stellt sich vor, und für den Studiengang innovative Gesundheitsversorgung wird der Truck der Digitalisierung vor Ort sein.“ Außerdem lädt die offene Werkstatt „Fablab“ ein. Von 12 bis 17 Uhr werden diese interaktiven Angebote locken.

Allerdings soll der Besuch nicht nur zum Hinschauen und Zuhören einladen, sondern auch zum Mitmachen. Bocklet geht auf eine Aktion für die ganze Familie ein. Dabei soll ein Holzmosaik gestaltet werden, das dann auch in der Jahnsallee präsentiert wird. „Die Idee ist, dass jeder, der kreativ werden möchte, sich aus diesem Holzmosaik eine Kachel entnimmt und damit ins Fablab wandert.“ Dort können dann für die individuelle Gestaltung die Gerätschaften ausprobiert werden. Um 14 Uhr gibt es einen Talk in der Jahnsallee mit vielen Beteiligten des Campus. „Das wird sehr spannend“, versichert Bocklet. An gleicher Stelle wird es einen Biergarten mit allerlei Leckereien und musikalischer Unterhaltung geben. Dort wird „Halbtrocken“ auf der Bühne stehen. Die Feier wird bis in die Abendstunden dauern, wenn DJ Peter Schwarz (20 Uhr) den Ton angibt und auch eine Lichtinstallation von „ Kronach leuchtet“ gezeigt wird. Ausklingen sollen die Feierlichkeiten gegen 23.30 Uhr. mrm