Im Frankenwald hat die Leidenschaft für kulinarische Genüsse Tradition. In kaum einer anderen Region gibt es so viele Schmankerl-Originale. Deshalb wurden die fränkische Rennsteigregion, Kleintettau, die Städte Kronach , Kulmbach, Münchberg und Hof sowie der Flößerort Wallenfels mit ihren regionaltypischen Leckerbissen vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium in den Kreis der „100 besten Genussorte in Bayern“ aufgenommen.

Das Prädikat „Genussort“ erhalten übrigens nur diejenigen Orte im Freistaat, die sich um den Erhalt besonderer Genusswerte verdient machen, kulinarische Traditionen bewahren und die besondere Bedeutung von regionalen Spezialitäten vermitteln.

In einer neuen Broschüre lernen Interessierte alle sieben Genussorte im Frankenwald kennen und erfahren, dass Spezialitätenbiere, tropische Früchte sowie Fische aus dem „fränkischen Alaska“, die Bratwurst, aber auch Backwaren wie „Blöchla“ und „Schwatzela“ zum kulinarischen Schatz der Region gehören.

Zudem präsentieren sich über 25 Genusspartner, darunter Star-Koch Alexander Herrmann mit seinen Gourmetwelten, die Confiserie Burg Lauenstein mit den handgemachten Köstlichkeiten aus edelsten Rohstoffen, das Tropenhaus „Klein Eden“, verschiedene Direktvermarkter, zahlreiche Bäckereien sowie Metzgereien und neu der Malzschmied Rob Smith aus Wallenfels.

Ihr persönliches Exemplar der Broschüre „Genussorte im Frankenwald“ erhalten Interessierte ab sofort in der Geschäftsstelle des Frankenwald Tourismus sowie in den lokalen Tourist-Informationen.

Weitere Informationen findet man auch im Internet unter der Adresse https://www.frankenwald-tourismus.de/de/bei-uns/gastronomie-genuss/. red